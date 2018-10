Delitzsch

Tierquälerei. Zu viel Beton. Zu kleines Gehege. Lieber die Freiheit. Während der Tiergarten Delitzsch nach dem Tod der beiden Bären Susi und Knicki nach neuen Bewohnern für das Gehege sucht, gibt es vor allem im Internet generelle Kritik an der Haltung. Das Tiergarten-Team entkräftet diese.

Haltungsbedingungen seit 2012 grundlegend anders

Einige Kritiker der Bärenhaltung im Delitzscher Zoo scheinen sich zunächst noch auf Haltungsbedingungen von vor 2012 zu beziehen, als die beiden Bären tatsächlich in einem kleinen Gehege mit Betongrund von etwa zehn mal fünf Metern lebten. Im September 2012 wurde die neue Anlage eröffnet. Knicki und Susi lebten fortan auf einem Gelände von 1400 Quadratmetern, hatten etliche Rückzugs- und auch Spielmöglichkeiten, viel Grün um sich. Mit Alaskas Weiten freilich nicht vergleichbar, doch für beide Bären ein großer Gewinn: Sie stammten beide aus schlechter bis miserabler Haltung – Grizzly Knicki zum Beispiel musste, bevor er vor Jahrzehnten nach Delitzsch kam, noch als Tanzbär leben, angekettet zu sein, gehörte damals zu seinem Alltag. Auch ob die beiden in freier Wildbahn über 30 Jahre alt geworden wären, dürfe laut Tiergartenchefin Julia Gottschlich bezweifelt werden. Beide litten an Krankheiten, bekamen medizinische Betreuung wie sie ein Wildtier niemals hätte.

Das war einmal die Bärenanlage im Tiergarten Delitzsch (Archivbild) Quelle: Anke Herold

Ob nun Bären, Affen, Vögel oder Erdmännchen: Grundsätzlich ist es so, dass in Zoos keine Tiere leben, die aus der freien Wildbahn gefangen werden – dagegen gibt es entsprechende Verbote. Und: Für alle Gehege gelten strenge Auflagen und Größenvorschriften, die mindestens zwei Mal jährlich von den Behörden überprüft werden. „Arterhaltung und Artenschutz stehen an oberster Stelle“, erläutert Tiergartenchefin Julia Gottschlich. Es geht darum, bedrohte oder teilweise in freier Wildbahn schon ausgestorbene Arten zu bewahren. Weltweit sind Schätzungen zufolge mehr als 13 000 Tierarten bedroht. Zoos kommt die Aufgabe zu, solche Tierarten zu halten, zu züchten und zu erforschen.

Engagement für bedrohte Arten

Der Tiergarten Delitzsch ist in diesem Bereich stark engagiert, mit der Beteiligung an Europäischen Erhaltungsprogrammen gelingt immer wieder auch hier ein kleiner, aber wertvoller Beitrag, Tiere vor dem Aussterben zu bewahren: So ist es beispielsweise dank einiger Nerze aus Delitzsch gelungen, die Art in Deutschland wieder ansässig zu machen. Auch einige der in Delitzsch gezeigten Vogelarten wie die Kronenkraniche sind in freier Wildbahn bedroht. Darüber hinaus nimmt der Tiergarten immer wieder Tiere aus schlechter Haltung aus, so darf ein Esel mit Senkrücken nun hier friedlich alt werden. Tiere in Zoos zu zeigen, habe zudem eine weitere Komponente, so die Tiergarten-Chefin: „Die Zootiere übernehmen eine wichtige Aufgabe als Botschafter für ihre in der Wildnis lebenden, aber bedrohten Artgenossen.“ Mittels dieser Botschafter soll es gelingen, die Menschheit auf die Situation aufmerksam zu machen und Verständnis für die Natur zu schaffen.

So sah der erste Bärenkäfig in den 1970er-Jahren aus. Quelle: privat

Bevor im Frühjahr neue Bären in das große Delitzscher Gehege ziehen, wird die Anlage weiter optimiert. Auch der Stall wird verbessert und umgestaltet. Einziehen sollen Syrische Braunbären oder Kragenbären, beides immer stärker bedrohte Arten.

Von Christine Jacob