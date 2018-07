Delitzsch

Ob kleine Chihuahuas oder stattliche Bullterrier, auch wenn die Hitze bereits am Vormittag die Tiere hecheln ließ: Unter den kritischen Augen der Richterin mussten die Hunde zur ersten nationalen Rassehundeschau am Wochenende auf dem Gelände des Delitzscher Hundesportvereins in der Benndorfer Landstraße Topform beweisen. Dazu riefen der Chihuahua-Klub-Deutschland (CKD) und der Deutsche Club für Bullterrier (DCBT) auf.

Züchter aus vielen Teilen Deutschlands

Hundezüchter aus Bayern bis Schleswig-Holstein machten sich dafür auf den langen Weg in die Loberstadt. Während am Samstag Lang- und Kurzhaar Chihuahuas dem akribischen Blick der Schweizer Preisrichtern Lisbeth Mach standhielten, wurden am Sonntag die Rassen Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Miniatur Bullterrier und Staffordshire Bullterrier unter die Lupe genommen. Ein rassetypischer Gang, Gebiss, Körperbau und Fellzeichnungen wurden von der Schweizer Preisrichterin bewertet, um Züchtern eine Empfehlung zur Aufrechterhaltung der rassetypischen Merkmale zu gewährleisten.

Erste Schau seit 1928

„Erstmalig seit 1928 gastiert damit eine zweitägige Rassehundeschau in Delitzsch“, erklärte Frank Hildebrandt, Vorsitzender des Delitzscher Hundesportvereins, als er eine Medaille mit der Aufschrift „Kynologischer Verein Delitzsch u. Umgebung Sitz Delitzsch III. Preis“ in der Hand hält. Ein Preis aus der letzten bekannten Rassehundeausstellung für weiße Schäferhunde.

Noch etwas älter ist der Delitzscher Hundesportverein selbst. Am 24. und 25. August feiert er sein 110-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „Von und für den Hund“ sind Hundefreunde samt Familie eingeladen.

Von Alexander Prautzsch