Zaasch

Zeigen, was für Zaasch besonders war. Das wollen Ortswehrleiter Hartmut Plöhn, Bibliothekarin Sonja Schnabel, Ortschronist Hans Dedek sowie Frank Dittmann und Barbara Löwe vom Förderverein Kirche. Dafür organisieren sie nicht nur das Fest, sondern kuratieren zum 700. Geburtstag des kleinen Ortes in der Gemeinde Wiedemar auch eine Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus – die morgen eröffnet wird.

Alle packen mit an

„Es kann jeder vorbeikommen, wühlen und schauen“, sagt Frank Dittmann und blickt über den großen Tisch inmitten des reich dekorierten Raums. Unzählige Bilder liegen dort nebeneinander. Anhand derer können sich die Zaascher an ihre eigenen Erlebnisse und was sie mit dem Ort verbinden, erinnern, erklärt Dittmann. Zu sehen sind Bilder von Einschulungen, der das Dorf jahrhundertelang prägenden Landwirtschaft oder Privataufnahmen aus dem Alltag der vergangenen Jahrzehnte. Die Wände sind mit Luftbildern, historischen Karten oder dem Schild der Teiloberschule Zaasch versehen. Ebenso wird an die Familien erinnert, die sich im Zuge der Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg in dem heute nur 240 Einwohner kleinem Ortsteil ansiedelten.

An der Planung wirken aber nicht nur die genannten Zaascher mit. Vielmehr beteiligen sich fast alle Mitglieder des Vogelliebhabervereins, der Ortsfeuerwehr, der Bibliothek, des Kirchfördervereins und die evangelische Kirchgemeinde an dem Festwochenende. Denn der runde Geburtstag wird zeitgleich mit dem 45. Dorf- und Teichfest gefeiert. „Da müssen sich alle mit einbringen“, sagt Plöhn.

Es wird doppelt gefeiert

Bereits heute Abend ab 18 Uhr erwartet die Besucher unter anderem das Eröffnungskonzert mit Stefan Altner an der Conrad-Geißler-Orgel und Christian Funke an der Violine in der Kirche St. Ursula. Danach steht ein sommerlicher Abendempfang rund um das älteste Gebäude des Ortes auf dem Programmzettel. Der Sonnabend beginnt um 10 Uhr mit dem Wettkampf um den 22. Teichfest-Pokal und den Wanderpokal in der Disziplin Löschangriff. „Dazu kommen die Wehren der Gemeinde und befreundete“ wie die aus Benndorf oder Schenkenberg, erklärt der Ortswehrleiter.

Um 13 Uhr beginnt am Ententeich der historische Dorfspaziergang mit Hans Dedek, direkt im Anschluss erfolgt die Eröffnung der Bilderausstellung „Dörfliches Leben in 700 Jahren“ zur Ortsgeschichte. Natürlich komme bei beiden Programmpunkten der bisher prominenteste Zaascher Sohn vor: Der ehemalige Rektor der Leipziger Thomasschule Johann Gottlieb Stallbaum. Vor seinem Geburtshaus in der Roitzscher Straße, an dem die Gedenktafel von 1898 an ihn erinnert, werde zudem ein Aufsteller mit vielen Informationen stehen, erklärt Barbara Löwe. So wie auch vor anderen interessanten Orten. Beispielsweise stehe auch ein Besuch der Schlosserei Gräfe an, die zum Tag der offenen Werkstatt lädt. Neben weiteren Programmpunkten wird es um 22 Uhr ein Höhenfeuerwerk geben.

Am Sonntag endet das Fest mit dem Speckkuchen-Essen ab 10 Uhr. Eben das, was Zaasch besonders macht.

Das komplette Programm und weitere Informationen gibt’s im Internet unter www.pfarrbereich-schenkenberg.de.

Von Mathias Schönknecht