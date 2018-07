Delitzsch

Bei einem Unfall bei Delitzsch wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr eine Autofahrerin schwer verletzt. An der Kreuzung der B 184 mit der B 183 a war die Ampel wegen einer Reparatur ausgeschaltet. Die betroffene Fahrerin kam aus Richtung Leipzig, wollte auf die 183 a abbiegen. Dabei beachtete sie die Vorfahrt eines Tanklastzuges nicht, der ihr geradeaus entgegenkam. Ihr Auto wurde vom Lkw erfasst und gegen einen weiteren Pkw geschleudert, der auf der B 183 a aus Richtung Bitterfeld unterwegs war und auf die Möglichkeit, in die B 184 einzubiegen, wartete. Die Unfallverursacherin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des zweiten Pkw war leicht verletzt. Die Kreuzung konnte erst gegen 12.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Von Heike Liesaus