Dank der Investitionen im benachbarten Sachsen-Anhalt gibt es am Seelhausener See nun mehr asphaltierte Wege. Davon profitieren auch Wanderer und Radfahrer aus dem Landkreis Nordsachsen. So empfiehlt sich am Neujahrstag ein Ausflug zum Seelhausener See, bei dessen Umrundung ein gut ausgebauter Weg nun auch entlang des Lober-Leine-Kanals führt.