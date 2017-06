Delitzsch. Die Delitzscher Mediziner Marianne (70) und Hans-Hartwig Leib (68) gehen in den Ruhestand. Für die Patienten der Allgemeinmedizinerin und den Facharzt für Innere Medizin sollte der Umstand nicht beunruhigend sein. Die Praxen in der Loberstadt in der Leipziger Straße 17 beziehungsweise im Schäfergraben 5 a bleiben erhalten und bieten weiterhin das komplette Leistungsangebot an. Darauf verwies Robert Müller, Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums.

Bestandteil des MVZ

Die beiden promovierten Mediziner waren seit 1. Januar 2013 im MVZ angestellt. Marianne Leib habe in dieser Zeit 15 750 Patienten behandelt, teilte Müller mit. Bei Hans-Hartwig Leib kam er auf rund 18 000 Patienten, bei denen er etwa 2800 Darm- und Magenspiegelungen durchführte. Beide Ärzte waren bereits seit 1978 beziehungsweise 1977 in Delitzsch tätig. Hans-Hartwig Leib war zunächst ab 1977 Weiterbildungsassistent in der Kreispoliklinik Delitzsch, dann Leiter der Diabetesabteilung der Poliklinik und praktizierte ab 1990/91 in eigener Niederlassung. Marianne Lieb praktizierte zunächst in der zur „Schokolade“ gehörenden Poliklinik, dann ab 1981 in eigener Praxis am Wallgraben. Mit dem Neubau in der Leipziger Straße erfolge 1994 der Umzug dorthin.

Zeit für Reisen

Beide Ruheständler freuen sich auf den neuen Lebensabschnitt, in dem vor allem dem Reise viel Zeit gewidmet werden soll, wie Hans-Hartwig Leib in kleiner Verabschiedungsrunde offenbarte.

Nachfolger für die Praxen sind gefunden. Die Allgemeinmedizinische Praxis in der Leipziger Straße wird von Thomas Mundt weitergeführt. Er hatte bereits geraume Zeit mit der jetzigen Rentnerin parallel zusammengearbeitet, die Patienten kennengelernt.

Mehr Ultraschalldiagnostik

Auch die Praxis für Innere Medizin kommt in kompetente Hände. Oberärztin Heike Liesegang wechselt von der Delitzscher Klinik ins MVZ. Die Medizinerin ist Expertin der Gastroenterologie. Wie zu erfahren war, wird die Praxis nach einer Umbauphase am 24. Juli wieder eröffnet. Mit einer speziellen Ultraschalldiagnostik soll sich das Angebot dann erweitern. Beibehalten wird auch die seit 1992 bestehende Röntgengemeinschaft. „Sie ermöglicht beispielsweise den schnelle Austausch von Untersuchungsergebnissen, weil der Zugriff darauf online erfolgt“, erklärte Hans-Hartwig Leib.

Von Ditmar Wohlgemuth