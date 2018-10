Delitzsch

Bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße in Delitzsch wurden am Donnerstag ein 12 und ein 15 Jahre altes Mädchen verletzt. Wie die Polizei berichtete, war die Zwölfjährige morgens gegen 7.30 Uhr aus einem parkenden Auto ausgestiegen und gleich darauf über die Straße in Richtung Schule gelaufen. Dabei habe das Kind ein Moped übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Moped-Fahrerin auch auf dem Schulweg

Die 15-jährige Moped-Fahrerin, die sich ebenfalls auf dem Schulweg befand, zog sich schwere Verletzungen zu und musste im Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Auch die Zwölfjährige wurde verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Von lvz