Löbnitz

Gleich zwei Konzerte sind in den kommenden Wochen in der evangelischen Kirche Löbnitz geplant:

Stefanie Schwab aus Würzburg ist am Sonntag, dem 24. März, mit ihrem Programm „Auf dem Weg“ zu Gast. Ab 17 Uhr besingt die christliche Liedermacherin Licht- und Schattenseiten des Lebens und begleitet sich dabei selbst am Klavier oder der Gitarre. In ihrem Repertoire finden sich Einflüsse aus Klassik, Pop und Folk, mit denen sie ihren eigenen Liedermacherstil prägt, der alle Generationen anspricht. Mit Sanftmut und leisem Humor erzählt die Musikerin, was sie erlebt und erfahren hat. Sie interpretiert das Leben im Licht ihres persönlichen Glaubens und wird so von einer Liedermacherin zur Mutmacherin. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Davon wird die eine Hälfte für die Renovierung der Löbnitzer Kirche, die andere für die entstanden Unkosten verwendet.

Die Blechbläsergruppe Sachsen kommt eine Woche später, am Sonntag, dem 31. März, nach Löbnitz. Ab 16 Uhr widmen sich die Musiker dem Thema „Musik der Seraphim“. Denn so heißt auch eine Motette von Jacobus Gallus, einem alten Meister des 16. Jahrhunderts. Gespielt werden Werke aus verschiedenen Jahrhunderten, unter anderem Jacobus Gallus, Jeremiah Clarke, Traugott Fünfgeld und Friedel W. Böhler. Die Gruppe besteht aus einem Freundeskreis von 15 Bläserinnen und Bläsern aus dem Leipziger und Dresdener Raum, die sich seit 1996 zu Konzertfahrten zusammenfinden. Sie bewahren damit auch etwas von der Tradition und der Musik der sächsischen Posaunenchorarbeit deutlich. Friedel W. Böhler, der musikalische Leiter der Gruppe, war Landesposaunenwart in der Sächsischen Posaunenmission, dem Dachverband von insgesamt 440 Posaunenchören in der evangelischen Landeskirche Sachsen. Zu den bisherigen Reisezielen der Gruppe gehörten Schweden, Dänemark, Österreich, die Schweiz und die USA. Der Eintritt zum Konzert in Löbnitz ist frei. Um eine Kollekte zur Deckung der Reisekosten wird am Ausgang gebeten.

Von lvz