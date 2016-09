Delitzsch. Vor Übermut mit dem E-Bike – ein Fahrrad mit Elektroantrieb – warnt jetzt die Delitzscher Polizei. Die recht hohe Geschwindigkeit stelle an die Fahrer besondere Herausforderungen. So sei am Montagmittag eine 25-jährige E-Bike-Fahrerin in der Eisenbahnunterführung in der Bismarckstraße zu weit nach links abgekommen und mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Radfahrer kollidiert. Beide verletzten sich dabei schwer und mussten im Krankenhaus stationär behandelt werden.

Von LVZ