Zwei Verletzte bei Unfall auf Delitzscher Umgehungsstraße

Delitzsch. Am Dienstag hat es gegen elf Uhr am Vormittag auf der Umgehungsstraße von Delitzsch gekracht. Ein VW und ein Ford kollidierten an der Kreuzung von Bundesstraße 184 und Hallescher Straße. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage gerade aus noch unbekannten Gründen nicht in Betrieb.

Vorfahrt verletzt

Der Fahrer eines blauen VW wollte aus der Halleschen Straße kommend weiter geradeaus fahren. Dabei beachtete er nach ersten Erkenntnissen den auf der B 184 kommenden weißen Ford nicht oder registrierte ihn zu spät. Der vorfahrtsberechtigte Ford kam aus Richtung der Sachsenstraße und wollte nach links abbiegen.

Die beiden unfallbeteiligten Männer kamen nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Zur Höhe des Sachschadens ist zur Stunde nichts bekannt. Die Kreuzung musste zeitweise gesperrt werden.

Von Christine Jacob