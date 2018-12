Delitzsch/Oschatz

„And the oscars goes to.... Delitzsch und Oschatz!" Die Freude in beiden Lokalausgaben der Leipziger Volkszeitung ist in diesem Jahr besonders groß. Denn die beiden Redaktionen holten sich beim begehrten European Newspaper Award, den der renommierten Zeitungsdesigner Norbert Küpper seit 1998 initiiert, gleich zwei Design-Oscars ab. Jedes Jahr kürt eine 16-köpfige internationale Fachjury die besten grafischen Seiten-Gestaltungen in europäischen Tageszeitungen. Diesmal waren 182 Zeitungen aus 25 Ländern am Start.

Frage in Oschatz : Was braucht ein WM-Fan?

In der Kategorie „Sport/ Fußball-WM“ überzeugte die Jury eine Zeitungsseite aus Oschatz, die pünktlich zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland das Thema Fan-Outfit spielerisch umsetzte. LVZ-Volontär Christian Neffe hatte in einem Oschatzer Sportgeschäft zwei Fans passend eingekleidet und die WM-Ausstattung detailliert mit dem jeweiligen Preis vorgestellt. So bekam der Leser auf einen Blick präsentiert, welche Fan-Trends in diesem Jahr angesagt waren.

Aufklärung aus Delitzsch : Das schleppt ein Feuerwehrmann

Die Delitzscher Themenseite zur Ausrüstung von Feuerwehrmännern holte einen Design-Oscar in der begehrten Kategorie „Visual Storytelling“ – also einer stark durch Bildern erzählten Geschichte. Hier gab es laut Jury in diesem Jahr besonders viele Einreichungen. LVZ-Volontär Mathias Schönknecht hatte in seinem Beitrag einen Delitzscher Feuerwehrmann porträtiert und einmal nachgefragt: Was muss der Brandschützer eigentlich alles mit sich herumschleppen? Eine schweißtreibende Sache: Immerhin 38 Kilogramm kommen bei der kompletten Ausstattung zusammen. Illustriert mit Bildern von LVZ-Fotograf Wolfgang Sens kam so eine sehr attraktiv gestaltete Themenseite heraus.

LVZ holte im Vorjahr Oscars für Wahl-Titelseite und Flutserie

Auch in den zurückliegenden Jahren konnte die Leipziger Volkszeitung immer wieder mit kreativen Ideen und überraschenden Seitenlayouts die Fachjury überzeugen. So gab es unter anderem in letzten Jahr drei Oscars für die Titelseite zur Bundestagswahl und für die große Langzeitserie in den Lokalausgaben: „Sicher vor der Flut?“

Jury urteilte 2018 strenger als sonst

„Insgesamt war die Jury in diesem Jahr kritischer und hat 2018 strenger geurteilt“, sagt Zeitungsdesigner Norbert Küpper. Was einerseits an der Vielzahl der eingereichten Beiträge lag, aber auch mit der diesmal ausschließlich getroffenen Beurteilung der Arbeiten am Bildschirm zu tun habe. Die Trends der Branche gingen immer mehr zu Themenausgaben, die versuchen, eine komplexe Frage stark visualisiert aufzubereiten und leserfreundlich zu beantworten. Zudem habe die Bedeutung von täglichen Newslettern, die auch die LVZ anbietet, und Podcasts stark zugenommen.

Von Olaf Majer