Wiedemar

Einige werden die weißen Kreuze am Straßenrand der Staatsstraße 2 (S 2) zwischen Quering und Zwochau in der Gemeinde Wiedemar bereits bemerkt und sich gefragt haben: Was soll diese Aktion bringen und wer steckt dahinter? Sind es Tierschützer, Landwirte oder jemand ganz anderes, die auf den vermehrten Wildwechsel zur Erntezeit hinweisen wollen?

Kreuze bleiben bis 2019 stehen

Die Polizeidirektion Leipzig klärt auf: „Es handelt sich dabei um eine Wildunfall-Prävention im Rahmen einer Masterarbeit“, so Polizeisprecher Michael Fengler. Ein Absolvent der sächsischen Polizeihochschule in Rothenburg untersuche darin, ob das Aufstellen der weißen Kreuze mit dem Hinweisschild „Wildunfall“ zu weniger Wildunfällen und zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit auf der Strecke beiträgt, erklärt Fengler weiter. Jedes der 18 Kreuze steht für einen Wildunfall, der an dieser Stelle im Jahr 2017 registriert wurde. Die Kreuze sollen nun noch bis zum 30. Juni 2019 stehenbleiben.

Ähnliche Projekte in anderen Bundesländern

Im Anschluss werde eine Befragung und eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Das Landratsamt Nordsachsen hatte die Aufstellung der Kreuze zuvor genehmigt. Ähnliche Projekte gebe es noch in Brandenburg und Niedersachsen, so die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig.

Von mhs