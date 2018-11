Zwochau

Rassetierzüchter leisten mit ihrem Hobby einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung alter Nutztierrassen – sie leisten gleichsam Tier -und Artenschutz und begünstigen eine positive Einstellung zur Natur und Umwelt. Auch die regionalen Kleintierzüchter sind sich dieser Aufgabe sehr wohl bewusst und nutzen zumeist den Spätherbst, um auf ihre Zuchtergebnisse aufmerksam zu machen. So lud am Wochenende der Kaninchen und Geflügel Züchter Verein Zwochau und Umgebung zur Kreisschau ein.

Zur Galerie Impressionen von der Kreisschau des Kaninchen und Geflügel Züchter Vereins Zwochau und Umgebung

Unter den Besuchern finden sich vor allem auch immer wieder Kinder, die gemeinsam mit Eltern und Großeltern staunend vor den Käfigen stehen. Die sechsjährige Nele beispielsweise war mit ihrem Opa Reinhard Liebert vor Ort und lief begeistert zwischen den ausgestellten Tieren umher. Vor allem der Tauber Luc aus Opas Zucht hatte es ihr angetan. „Er sieht so schön aus. Ich erkenne ihn zwischen all den anderen an seinem längeren Hals und er darf nicht geschlachtet werden“, weiß das Mädchen und freut sich gemeinsam mit ihrem Opa über dessen Zuchterfolge. Er konnte sich in diesem Jahr als Kreismeister in der Zucht von Zwerg Welsumer und Lockentauben behaupten. „Glück muss man haben, Geduld und viele Jahre Erfahrungen“ – dies ist das Erfolgsrezept des Züchters.

Die Henne fühlt sich wohl

Einen weiteren Kreismeister-Titel konnte sich Abigail Hennemeiser sichern, außerdem bekam Melanie Biedermann einen Leistungspreis für die Indische Pfautaube, und den Zuchtpreis erhielt Günter Brückner für einen Mittelhäuser. Für die jüngsten Besucher gab es außerdem noch ein Streichelgehege mit zahmen Hühnern. Hier weiß Organisator Jörg Biedermann, dass vor allem Cochin Hühner sehr handzahm werden können. Seine beiden Töchter Mia Änne und Emma Sophie gehen derweil ganz fürsorglich und vorsichtig mit einer Henne um, die sich ganz offensichtlich auf dem Arm der Mädchen wohlfühlt.

Natürlich zogen auch die Kaninchenrassen alle Blicke auf sich. Die mittelgroßen, kleinen und Zwergrassen ließen die Züchterherzen höherschlagen. Traditionell lockte die Schau zudem auch mit tollen Tombolapreisen. Der Erlös kommt dem Verein zugute, war von den Losverkäuferinnen zu erfahren.

Von Anke Herold