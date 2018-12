Zwochau

Auf das Orgelspiel folgte ein kurzer Abriss zwei vergangener Jahrzehnte des Kirchenschauspiels und die Begrüßung durch Prädikant Andreas Winkler. Danach tauchte die Gruppe der Laiendarsteller in die kalten Produktionsräume „Zwamazons“ ab.

Erbarmen und Nächstenliebe

Der selbstsüchtige, egoistische und geldgierige Chef Jens Brockhaus drangsalierte seine Mitarbeiter. Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest wuchsen Arbeitsaufkommen und Druck immer weiter an. Unmengen von Paketen sollten rechtzeitig ausgeliefert werden. Schließlich feuerte er einen seiner Mitarbeiter, was die drei Geister Agares, Leraja und Fugus herbeirief. Nur schwer wollte Brockhaus begreifen, wie wichtig das Fest der Zusammenkunft und die Liebe für seine Mitarbeiter in ihren Familien ist. Doch letztlich sah er die Zukunft in Böswilligkeit und entschied sich für Erbarmen und Nächstenliebe anstelle von Verachtung und Habgier.

Prädikant mit Gelbweste

Mit einer gelben Warnweste über den Schultern gedachte Prädikant Andreas Winkler Menschen, die unter schlechten Bedingungen leiden und solidarisierte sich auch mit der französischen Gelbwestenbewegung. Die genau wie die Nachtlichter in ihrem Stück vehement für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Gedacht wurde auch der tausenden Menschen in Indonesien, die vor wenigen Tagen ihr Zuhause in den Fluten eines Tsunami verloren.

Von Alexander Prautzsch