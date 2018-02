Zwochauer wollen Altersdurchschnitt drücken

Zwochau.. Die Zwochauer Ortswehr setzt auf eine Verjüngung ihrer Einsatzkräfte. Ortswehrleiter Matthias Schubert weiß aber auch, dass es „ein langwieriges Unterfangen“ sein wird. Derzeit liegt das Durchschnittsalter der 21 Kameradinnen und Kameraden in der aktiven Abteilung bei 42,1 Jahren. Damit sei es zwar im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben, doch an ein geringeres Durchschnittsalter habe man nicht rütteln können. Dabei sieht die Nachwuchsarbeit in der Zwochauer Wehr gut aus. 12 Mädchen und Jungen gehören der Jugendfeuerwehr an, nicht viel weniger sind bei den Löschfüchsen dabei, eine Leidenschaft für die Feuerwehr zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Kindergarten habe sich bewährt. Susanne Semmler als neue Jugendwartin soll die Kontinuität in der Arbeit mit den Jungflorianen fortsetzen und wird dabei von David Schreiber weiter unterstützt.

Einsatznahe Übungen

Die Zwochauer Wehr musste im vergangenen Jahr zu elf Einsätzen ausrücken, ebenso viele wie 2017. Darunter waren fünf Brände und drei technische Hilfeeinsätze. Die derzeit zur Verfügung stehende Ausrüstung erlaubt der Wehr nicht nur dieses Einsatzspektrum abzudecken, auch für Gewässerunfälle ist sie gewappnet. „Die Ausbildung der Kameradinnen und Kameraden ist auf einem guten Niveau, wir legen viel Wert auf einsatznahe Übungen und davon hatten wir einige im Jahresverlauf“, so der Wehrleiter. Weitere Qualifizierungen vor allem auf Kreisebene sollen in diesem Jahr folgen. Die Weichen für die Zukunft dieser Wehren seien richtig gestellt, betonte Schubert.

Von Ditmar Wohlgemuth