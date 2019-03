Delitzsch

Der Baum im Park, das Haus am Dorfteich, die ländliche Kirche. Bilder mit Motiven aus Delitzsch und der Umgebung beleben derzeit die Wände im Foyer des Kreiskrankenhauses der Loberstadt. „Experimente in Acryl“ haben die zwölf Delitzscher Hobby-Malerinnen ihre Ausstellung überschrieben. Experimentell ist auch die Rundum-Nutzung der Leinwände. Die Künstlerinnen lassen die Bilder um den Malgrund herumwandern, nutzen auch die Außenseiten. Somit erscheinen die Motive für den Betrachter in der dritten Dimension. Auf diese Weise zeigt zum Beispiel Roswitha Aschendorf die „Schlosswiese in Delitzsch“, Margitta Stock „Am Wallgraben“, Anni Siesing den „Der Mäuseturm“ oder Heike Kaufmann den „Alten Baum vor Reibitz“. Neben den Versuchen mit Acryl und neuen Formaten stellen die Malerinnen auch klassische Winterlandschaften aus. Zur Inspiration mussten angesichts der Witterungsverhältnisse in dieser Saison natürlich Erinnerungen oder Fotos helfen.

Workshop-Besuche

Der Club der zwölf Hobbymalerinnen besorgt sich immer neue Impulse. Pläne dazu werden gemeinsam geschmiedet. Mal wird ein Maler eingeladen, der neue Techniken erklärt, oder es werden Workshops und Ausstellungen besucht. Außerdem gibt es eine Arbeitsteilung: Heidrun Kleinke zum Beispiel ist für Materialbeschaffung und sonstigen „Außendienst“ zuständig, Hannelore Kuhnert, die selbst eine gestalterische Ausbildung genossen hat, ist eher fürs Künstlerische zuständig. „Wir haben uns vor zehn Jahren bei einem Volkshochschulkurs kennengelernt“, erzählt Heidrun Kleinke. Der Kreis ist stabil geblieben. Eine der Malfreundinnen verstarb voriges Jahr jedoch. Die Älteste zählt nun 84, die Jüngste 63 Jahre.

Am Anfang war die Volkshochschule

Zuerst wurden noch drei bis vier Volkshochschul-Kurse belegt, dann ging es mit regelmäßigen Treffen weiter, schließlich ergab es sich, einen Raum des Delitzscher Carnevalvereins in der ehemaligen Westschule zu nutzen. Seitdem diese vor einigen Jahren wegen des Umbaus zum Hort Loberaue geräumt wurde, sind die Gruppen-Treffs im „Haus zu den fünf Kirchen“ untergekommen, wo es nun ebenfalls ab und an Ausstellungen der malenden Freundinnen gibt.

Die Besichtigung der Ausstellung in der Klinik Delitzsch, Dübener Straße, ist montags bis sonntags im Erdgeschoss, direkt hinter dem Foyer möglich. Infos bei Heidrun Kleinke unter Telefon 034202 53704.

Von Heike Liesaus