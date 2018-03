Gleich zweimal hat Ulf Kirchhof in dieser Woche Bekanntschaft mit Menschen gemacht, die in seinem kleinen Elektroladen in der Lommatzscher Straße offenbar stehlen wollten. Der Roßweiner hat den versuchten Diebstahl jedes Mal abwenden können und will seine Händler-Kollegen nicht nur in Roßwein gern sensibilisieren.