Derzeit besuchen 36 Kinder die Grünlichtenberger Kindertagesstätte – so weit, so gewöhnlich. Bei genauerem Hinsehen fällt jedoch auf: Da stimmt etwas nicht. Manche Kinder sehen sich nämlich ganz schön ähnlich. Kein Wunder, denn es sind Zwillinge – fünf Paare an der Zahl.