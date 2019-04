Döbeln

Beim Besuch im Spielzeugladen in der Ritterstraße 30 schlägt auch das Herz eines „großen“ Kindes höher: Spielzeugautos, Flugzeugbausätze und die vielen Züge der Modelleisenbahn – ruckzuck ist man in die Kindheit zurückversetzt. Das Familienunternehmen Faßbinder hat in 100 Jahren viele Kinderaugen zum Leuchten gebracht, sich durch Krisen gekämpft und einigen Hausfrauen den Kauf einer teuren neuen Nähmaschine erspart.

Denn das heute weithin als Spielzeugladen bekannte Geschäft war lange Zeit ein Anlaufpunkt für alle, die eine Näh- oder Schreibmaschine reparieren lassen oder kaufen wollten. Auch Fahrräder und Kinderwagen wurden hier auf Vordermann gebracht.

Arno und Frieda Faßbinder Quelle: privat

Der wechselt später in die Metallwarenfabrik von Robert Tümmler. In Döbeln lernt er seine Frau Frieda kennen, die er 1911 heiratet „Aber sich selbstständig zu machen, war wohl schon immer sein Wunsch gewesen“, meint Harro Faßbinder.

Als Arno Faßbinder den Ersten Weltkrieg heil überstanden hat, ergreift er die Chance und macht seinen Traum war. „Mein Großvater hatte Mut“, sagt Harro Faßbinder noch immer voller Anerkennung. Denn der gründet am 1. April 1919 seine Firma und mietet sich im Obermarkt 4 ins Hinterhaus der damaligen Gaststätte Bärenschenke ein. Heute werden hier Sportartikel verkauft.

Es ist ein gewagter Schritt damals. Der Erste Weltkrieg ist gerade fünf Monate vorbei, die Weimarer Republik genauso jung und das Land ächzt noch immer unter Mangelversorgung und der Inflation, die in den Folgejahren noch dramatische Ausmaße annehmen wird.

Doch das Dienstleistungsangebot des damals 30-jährigen Arno Faßbinder und seiner Frau Frieda scheint genau in diese schwere Zeit gepasst zu haben. Lieber reparieren als neu kaufen, ist in der wirtschaftlichen Not die Devise. Und so vermag es das Paar, im Oktober 1925 das heutige Geschäfts- und Wohnhaus an der Ritterstraße 30 zu kaufen – zu dieser Zeit im Besitz eines Dekorateurs. Die Faßbinders ziehen im ersten Obergeschoss ein, wo heute Harro und Eveline Faßbinder leben.

Spielzeug wird immer wichtiger

Über die Jahre entwickelt es sich mehr und mehr zum Nebenerwerb, gerade in der Weihnachtszeit auch Spielzeug zu verkaufen. Die berühmten Märklin-Eisenbahnen kommen ebenso ins Sortiment wie Kindernähmaschinen, Baukästen, Gesellschaftsspiele und Steiff-Stofftiere.

Damit begibt sich Arno Faßbinder in große Konkurrenz in Döbeln. Gleich nebenan hat Robert Wilke seinen Laden, nicht weit entfernt sitzt Oskar Herrlich mit einem großen Angebot und auf der Fronstraße wirbt das Kaufhaus Kaschner um Kunden.

Was Faßbinder besonders machte, ist das zusätzliche Angebot der Kinder- und Stubenwagen. Quelle: privat

Er hatte ein gutes Verhältnis zum Großvater, der erst stirbt, als der Enkelsohn schon 22 ist. „Er war ein ganz interessierter Mensch. Als ich in einem modernen Wäschereibetrieb in Waldheim arbeitete, hat ihn das riesig interessiert und er wollte alles darüber wissen“, erinnert er sich.

Frieda Faßbinder 1927 in ihrem Laden – jetzt schon auf der Ritterstraße. Quelle: privat

Zugleich ist es für den kleinen Privatbetrieb in der DDR eine schwierige Zeit. Die Zuteilung von Lebensmittelmarken reicht nicht aus. Um sich besser zu versorgen, hält die Familie in den ersten beiden Jahrzehnten der DDR eine Milchziege und pachtet einen Garten in Hermsdorf. Auch Hasen gibt es im Hinterhof und Arno wie auch später sein Sohn Rudolf Faßbinder fährt über Land zu den Bauern, um dort Nähmaschinen zu reparieren. Im Gegenzug gibt es rare Lebensmittel.

1965 stirbt der Firmengründer – immer noch in Vollzeit mit der Leitung beschäftigt – und Sohn Rudolf übernimmt den Laden gemeinsam mit seiner Frau Marianne. Sie schaffen es, den Betrieb privat zu halten. Rudolf hatte die Ausbildung zum Mechaniker beim Vater selbst absolviert und fast gleichzeitig die Meisterprüfung abgelegt. Er schließt mit der Döbelner HO einen Kommissionshandelsvertrag und das Unternehmen bekommt fortan mehr Ware. Marianne ist Schneidermeisterin und kann somit die Näharbeit ihrer Schwiegermutter fortsetzen. Nebenbei hat Rudolf Faßbinder noch Zeit, im Döbelner Schwimmverein als Schwimmtrainer Kindern das Schwimmen beizubringen.

Harro Faßbinder 1978 in der Werkstatt beim Reparieren einer Nähmaschine. Quelle: privat

Inzwischen sind die Reparaturkünste Mechanikermeisters ebenso gefragt wie die Puppen und die von Eveline selbst genähten Bezüge für die Stubenwagen. Die Nachfrage wächst so weit, dass sich Harro Faßbinder neben der Kommissionierung durch die HO bei allen möglichen privaten und staatlichen Betrieben zusätzlich versorgen muss.

Mit der Wiedervereinigung 1990 ändert sich das sehr schnell. Die Kunden wollen nur noch Westware haben. Das Angebot ist so riesig, dass die Ladenfläche bald nicht mehr ausreicht. Das Unternehmerpaar kauft das Nachbarhaus in der Ritterstraße 31 – einstiges Wohnhaus des Schuhmachers Ernst Schmalfuß, der 1925 am Döbelner Riesenstiefel mitgearbeitet hatte. Das Originalhaus wurde abgerissen und 1992 wieder aufgebaut, um die Verkaufsflächen verbinden zu können.

Harro Faßbinder ist stolzer Besitzer von rund 250 alten Nähmaschinen. Quelle: Sven Bartsch

Sohn Heiko Faßbinder steigt 1993 ins elterliche Geschäft ein. „Ich hatte mich zu DDR-Zeiten nie hier im Laden gesehen. Eigentlich wollte ich eine VEB-Karriere anstreben“, erinnert sich der 51-Jährige an seine Zeit beim VEB Döbelner Beschläge und Metallwaren, der kurz nach 1990 liquidiert wurde. Seit 2009 hat er die Führung des Ladens inne und kann sich inzwischen gar nichts anderes mehr vorstellen. „Spielwaren sind ein schönes Gewerk“, sagt Vater Harro und der Sohn ergänzt: „Man wird nie richtig erwachsen.“

Zum 100. Firmenjubiläum feierte der Firmenchef mit den Eltern, der Belegschaft und einigen geladenen Gästen von Bürgermeister über Lieferanten bis hin zu Stammkunden dann auch ein wenig. Diese hebt Heiko Faßbinder besonders hervor: „100 Jahre sind hier auch nur möglich mit unseren treuen Kunden und den tollen Mitarbeitern“, sagt er.

Doch wie immer in der Familiengeschichte steht die Arbeit im Vordergrund. Eine große Fete blieb aus. Ganz leer soll die Ritterstraße, die der Firmenchef mit seinen vielen anderen Geschäften als Einkaufs- und Flaniermeile sehr schätzt, dennoch nicht ausgehen. „Zum nächsten Ritterstraßenfest lassen wir uns noch etwas einfallen“, verspricht er.

