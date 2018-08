Waldheim

„Die Strecke steht – und wenn man da ist, wird auch gelaufen“, sagte Heiko Bauer aus Döbeln kurz nach seinem Zieleinlauf beim 36. Waldheimer Eichberglauf und brachte damit die Stimmung an diesem heißen Sonnabend auf den Punkt. Hitze ja – Startverzicht nein. Schweißüberströmt stand er zwischen anderen Läufern, die sich über ihre Erfahrungen auf der langen Distanz über 14 Kilometer austauschten.

„Es war schön knackig – Hut ab vor dem, der die Berge im laufschritt schafft, vor allem das Steilstück am Viadukt nach Diedenhain“, meinte Bauer. „Es gab schon schlimmere Läufe von der Hitze her“, sagte Luliana Ueberschär, die mit ihrem Mann Olaf aus Leipzig angereist war, um erstmals mitzulaufen. „Viele Abschnitte lagen im Schatten und alle drei Kilometer gab es eine Wasserversorgung. Das war schon ok. Ich habe die Strecke genossen.“

Leipziger Triathlet gewinnt über 14 Kilometer

Olaf Ueberschär, der die Männerkonkurrenz über 14 Kilometer in etwas über 58 Minuten gewann, erklärte dazu: „Meine Frau ist von uns eher die Bergziege, ich eher das Nilpferd, das eine flache Strecke braucht. Die Titelverteidigung wäre schon ein Anspruch. Wahrscheinlich sind wir 2019 wieder dabei.“

Die beiden Triathleten waren mangels anderer Wettkämpfe in ihrer Sportart nach Waldheim gekommen und freuten sich an der guten Organisation des Laufs. Den Hut – beziehungsweise an diesem Tag die weiße Mütze – hatte wieder Günter Weichhold auf, der sich äußerst zufrieden zeigte. „Es läuft über alle Maßen super. In den letzten 35 Jahren hatten wir nur drei Mal solche Hitzeprobleme und immer ging es dabei um die ersten Drei im Ziel. Die Hinteren hat es nie erwischt und daher hoffe ich, dass das auch so bleibt“, sagte er.

Strecke wegen Hitze entschärft

107 Starter insgesamt, von denen rund zwei Drittel über die 14 Kilometer und der Rest über fünf Kilometer auf die Strecke gingen, seien angesichts des Wetters eine tolle Bilanz. Durchschnittlich kamen in den letzten Jahren 120 Läufer. „Wir wären auch schon mit 80 Teilnehmern glücklich gewesen“, sagte Weichhold. Wegen der Hitze war die Strecke extra entschärft worden, führte über eine schattige Wiese statt über den mit Bäumen verstellten Waldweg und sparte den Läufern ein paar Höhenmeter.

Von den 40 Startern über fünf Kilometer war Nadine Stricker von der SG MoGoNo Leipzig mit knapp 20:55 Minuten deutlich die Schnellste. Fabian Kotte vom VfL Waldheim (23:22) war der schnellste bei den Männern.

Von Sebastian Fink