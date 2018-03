Roßwein. Ein 13-Jähriger Radfahrer verletzte sich bei einem Unfall in Roßwein schwer. Der Junge fuhr am Donnerstag gegen 16.20 Uhr auf der Döbelner Straße. Er schlängelte sich an Fahrzeugen vorbei, die verkehrsbedingt anhielten. Dabei stieß der Radler mit einem Peugeot zusammen, der ihm entgegen kam. Dessen 61-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 2500 Euro.

Von daz