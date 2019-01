Döbeln

Mit 3:1 hat Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf am Sonntagnachmittag sein Heimspiel in Döbeln gegen den Post SV Mühlhausen gewonnen. 1310 Zuschauer verfolgten das Spektakel live vor Ort in der Sporthalle Burgstraße, die bereits zum sechsten Mal Schauplatz für Bundesliga-Tischtennis auf höchstem Niveau war. Superstar Timo Boll und seine Mannschaft gehören fast schon zum guten Ton in der Burgstraße, in der die Vereinsmitglieder um Jörg Dathe auch diesmal wieder den Boden für einen gelungenen Nachmittag sorgten.

„Mein Gott, ist das spannend. Das hätte ich gar nicht erwartet...“ Immer wieder zückt die junge Frau ihr Telefon, um die pfeilschnellen Duelle per Video einzufangen. Spannend war es in der Tat, wenn auch der bis dato Tabellendritte am Ende klar siegte. Für die Dominanz sorgte unter anderem Timo Boll, der mit seinem ungefährdeten 3:0-Gewinn über Steffen Mengel vom Post SV Mühlhausen gleich im ersten Match den Grundstein für den späteren Mannschaftssieg legte.

Mit dem Döbelner SV verbindet die Borussen eine über 20-jährige Partnerschaft. Seit 1992, erzählt Döbelns Tischtennis-Urgestein Jörg Dathe, verkehre man miteinander. Aus den Besuchen der Döbelner bei den Kinderolympiaden der Borussia in Düsseldorf habe sich eine Partnerschaft, eine Freundschaft entwickelt. Man sei sich von Anfang an sympathisch gewesen. Die Freundschaft half den Döbelnern beispielsweise auch nach dem Hochwasser 2002, als die Düsseldorfer ohne lange zu zögern, finanzielle Hilfe schickten, damit die Sporthalle in der Burgstraße wieder aufgebaut werden konnte. Im Gegenzug, so Dathe, unterstützen die Döbelner die Düsseldorfer bei ihren größeren Veranstaltungen mit Men-Power und Spiel-Spaß-Equipment. Auch das Projekt „Sport baut Brücken“ ist der Kooperation beider Vereine entsprungen.

Das letzte Mal spielten Timo Boll & Co 2016 ein Heimspiel in der Muldestadt. Dass es vergleichsweise lange gedauert hat, bis die Tischtennis-Bundesliga wieder nach Döbeln kam, lag am besonderen Wunsch von Jörg Dathe: „Wir wollten gern die Begegnung mit Mühlhausen hier bei uns haben, weil das auch für die Thüringer Fans wegen der kürzeren Anfahrtsstrecke interessant ist.“ Die Mühlhausen-Fans waren tatsächlich stark vertreten und fieberten lautstark mit ihrer Mannschaft. Mucksmäuschenstill allerdings war es in der Halle bei den teilweise packenden Ballwechseln. In den kurzen Satzpausen zeigten die Waldheimer Mädels von Cheer&Dance akrobatische Einlagen, die genauso mit Applaus bedacht wurden, wie der schweißtreibende Kampf um jeden Ball am Tisch.

Zweifach-Europameister Daniel Habesohn aus Schweden bezwang Omar Assar ( Düsseldorf) mit 3:0 (1:1). Nach der Pause drehten die „Gastgeber“ den Spieß wieder herum – in einem stark umkämpften Match trennten sich Kristian Karlsson ( Düsseldorf) und Lubomir Jancarnik 3:0. Das I-Tüpfelchen bekamen die Zuschauer in Form des Aufeinandertreffens von Timo Boll und Daniel Habesohn, das der Deutsche anfangs stark dominierte. 3:0 endete die Partie der beiden Europameister. Mit dem Sieg schob sich Borussia Düsseldorf auf Platz zwei der Tabelle.

Von Manuela Engelmann-Bunk