Döbeln. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung einer Sexualstraftat in Döbeln. Eine 14-Jährige gab an, von einem unbekannten Mann missbraucht worden zu sein. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war das Mädchen am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr auf einem Wanderweg an der Wappenhenschstraße unterwegs, als sie ein Mann auf Höhe eines Spielplatzes ansprach. Als die Jugendliche nicht darauf reagierte und an ihm vorbeilief, packte der Unbekannte das Mädchen am Arm und zog es in ein Gebüsch. Dort nahm der Täter sexuelle Handlungen an der Teenagerin vor.

Als sie laut um Hilfe schrie, sei ein vorbeilaufendes, älteres Pärchen auf die Tat aufmerksam geworden und sprach den Unbekannten an. Der Täter, so die Polizei, ließ das Mädchen daraufhin los und flüchtete in Richtung Stadtzentrum. Auch das ältere Pärchen ging weiter, sodass deren Personalien bislang unbekannt sind.

Den Täter beschrieb die 14-Jährige in ihrer Zeugenvernehmung wie folgt: circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, südländischer Typ mit Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer weißen Strickjacke, einem grünen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose der Marke „Adidas“ und einem rot-schwarzen Basecap mit weißer Aufschrift.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich das besagte Pärchen dringend bei der Polizei meldet. Hinweise zur Identität des Täters und/oder seinem derzeitigem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Chemnitz unter Telefon 0371/3873445 entgegen.

Von bw