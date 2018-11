Großweitzschen

Biggis Disco Boutique lässt von seinen Plattentellern Bing Crosbys Weihnachtsklassiker „White Christmas“ schallen und bringt die Kinder damit zum exzessiven Schunkeln. Sie tragen kleine rote Weihnachtsmützen und bleiben immer mal wieder ehrfürchtig vor dem großen Weihnachtsmann-Poster auf der Bühne stehen. In der Backstube wuseln ebenfalls viele kleine Rotkappen, Eltern, Großeltern und Mitarbeiter. Die Plätzchen-Manufaktur brodelte auf dem 14. Stollenmarkt der Bäckerei Körner. Überall funkelten Streusel von den Blechen. Drinnen wie draußen überzeugte das kleine Weihnachtswunderland in der Schulstraße mit viel Liebe zum Detail. Und dann war da noch ein riesiger Stollen.

Weihnachten, wohin das Auge blickt

Geschäftsführerin Franziska Seyffarth ist begehrt in diesen Stunden. Sie schüttelt viele Hände. Zum Stollenmarkt kamen auch an diesem Wochenende wieder viele Wiederholungstäter und Stammkunden des Traditionshauses. In Eigenregie hat sie die Produktionsstätte wieder mit kiloweise Weihnachtsdekoration festlich geschmückt. Zum Beispiel steht ein halber Meter hoher Eisbär im Vorraum des Weihnachtscafés auf Zeit. „In den Jahren hat sich einiges angesammelt“, sinniert sie.

Feiern bis in den späten Abend

Neben einem Kinderkarussell gab es vor allem eine Neuerung: Verlängerung. Traditionsgemäß endete der Wintermarkt mit einem Lampionumzug, an diesem Abend mit den Klängen der Milkauer Schalmeien. Seyffarth setzte trotzdem auf Altbewährtes. Viele der Aussteller, wie die Weinstube oder der Holzbildhauer, halten schon länger die Treue. Ebenfalls wartete an diesem Nachmittag der Anstich des Schoko-Mandel-Stollen. Stattliche 10 Kilogramm. Der Erlös geht an eine Kindereinrichtung der Region. Absoluter Magnet war jedoch ganz eindeutig die Kinder-Bäckerei. Sabine Kunze und ihre Kinder Celine und Linus waren auch dabei und verzierten zwei Bleche Mürbeteig. Klarer Favorit des 5-Jährigen: das Weihnachtsmann-Plätzchen, in etwa so groß wie eine erwachsene Hand. „Wir sind zum zweiten Mal hier und es macht einfach Spaß. Man gibt sich hier wirklich immer große Mühe“, erzählt die Mutter der Beiden.

Viel Teig, viel Freude

Vier Tage, 20 Stunden und drei Leute hat es gebraucht , um eine halbe Tonne Teig für 400 Kinder vorzubereiten – so die Bilanz von Produktionsleiter Kay Körner. „Und jetzt sind wir mitten in der Stollenzeit. Da wird auch im Akkord gebacken. Letztes Jahr haben wir 14 Tonnen Teig verarbeitet.“ Die Teigmassen an diesem Wochenende waren definitiv eine Investition in lächelnde Gesichter und gut gefüllte Mägen.

Von Lisa Schliep