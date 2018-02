15 Nichtaktive messen sich in Clennen an den grünen Platten

Clennen. Zweimal im Jahr, jeweils am letzten Sonntag der Herbst- und der Winterferien lädt die SG Sitten zu ihrem traditionellen Tischtennisturnier für Nichtaktive in die Sporthalle Clennen ein. Das 42. Turnier am Sonntag stand allerdings zunächst unter keinem guten Stern. Zum einen hielten zwölf Grad unter Null am Morgen sicher so manchen von der Fahrt nach Clennen ab. Noch viel schlimmer aber wiegt die schwere Verletzung, die sich Turnierleiter Frank Engelhardt am Freitagabend beim Training in der Sporthalle zuzog. Er brach sich bei einem unglücklichen Sturz den Oberschenkelhals und musste operiert werden.

Er hat die OP ganz gut überstanden, erfuhr Michael Heckel von Frank Engelhardts Sohn, der am Sonntag beim Turnier vorbeischaute. Michael Heckel war für ihn eingesprungen und leitet gemeinsam mit Dieter Sonnenschein das Turnier. Zehn Männer und fünf Frauen standen am Sonntag ab 9.30 Uhr an den sechs Tischtennisplatten in der Halle und spielten den Sieg jeder gegen jeden aus.

„Viele der Teilnehmer sind Garagenspieler und nutzen unser Turnier, um mal gegen andere Gegner als an der heimischen Platten zu spielen“, weiß Michael Heckel. Traditionell gab es für alle Teilnehmer große und kleine Preise, welche aus den Reihen der 136 Mitglieder der SG Sitten spendiert wurden. Geehrt wurden zudem mit Siegfried Theumer (77) der älteste Teilnehmer und mit Tina Steude (13) die jüngste Mitspielerin an den grünen Platten. Erstmals waren am Sonntag auch fünf Spieler aus Naunhof bei Leipzig nach Clennen gekommen. Sieger des Turniers wurden bei den Frauen Claudia Pohl aus Döbeln vor Marita Heckel aus Sitten und Evelyn Müller aus Holzhausen. Bei den Männern gewann Steffen Ullrich aus Miera vor Uwe Schier und Steffen Dommsch (beide Naunhof). Am 6. Mai, während der Blütenfestwoche veranstaltet die SG Sitten wieder ihr Senioren-Tischtennis-Turnier.

Von Thomas Sparrer