18 Kindergärten beteiligen sich an Osterausstellung

Döbeln. Eine Ausstellung mit Osterbasteleien und Bildern von Krippen- und Kindergartenkindern ist seit dieser Woche im Eingangsbereich der Döbelner Stadtwerke zu sehen.

„Wir sind von der tollen Resonanz bei den Kindereinrichtungen, bei Eltern und Erziehern in unserem Konzessionsgebiet überrascht und freuen uns riesig“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle.

Die Stadtwerke hatten alle Kindertagesstätten in ihrem Konzessionsgebiet in Döbeln, Zschaitz-Ottewig und Ostrau angeschrieben und darum gebeten, die kreativen Arbeiten der Kinder zum Thema Ostern an die Stadtwerke zu schicken. 18 Kindereinrichtungen aus Döbeln, Beicha, Mochau, Ebersbach, Ostrau und aus Roßwein reagierten. „Wir wollten eigentlich die schönsten Arbeiten prämieren. Aber es ist in allen Altersgruppen, soviel Liebevolles und Kreatives entstanden, dass wir alle Kinder, die mitgemacht haben, beschenken wollen“, sagt Prokuristin Simone Friedrich. Deshalb bekommen alle Einrichtungen von den Stadtwerken einen Präsentkorb mit Malkreide und verschiedenen anderen Sachen sowie eine Geldspende.

Die meisten Einrichtungen wollen sich in den nächsten Tagen die kleine Ausstellung im Eingangsfoyer der Stadtwerke ansehen. Auch alle anderen Besucher haben dazu Gelegenheit. Die Zusammenarbeit mit den Kindereinrichtungen wollen die Stadtwerke nach dem Erfolg der Osteraktion nun weiter vertiefen.

Von Thomas Sparrer