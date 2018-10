Döbeln Ostrau und Zschaitz beteiligt - 19 Infotafeln für Jahnatalweg Die sichtbaren Ergebnisse von langen Verhandlungen sind seit kurzem entlang des Jahnatalradweges zu sehen: Die einheitlichen Hinweisschilder in weinrot mit dem neuen JTW-Logo des nur noch „Jahnatalweg“ genannten Pfades stehen. Nun sollen auf 35 Kilometern noch 19 touristische Informationstafeln verteilt werden.

Die einheitliche Beschilderung am Jahnatalweg ist abgeschlossen. Nun kommen noch touristische Informationstafeln hinzu – drei in Ostrau, zwei in Zschaitz. Quelle: Gerhard Schlechte