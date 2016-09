Kriebstein. Das diesjährige Motorbootrennen auf dem Kriebsteinsee war wieder ein Verlustgeschäft. Das teilt der Zweckverband Kriebsteintalsperre mit. „Aus diesem Grund haben die Verbandsmitglieder folgende Entscheidung getroffen: Die Bewerbung für 2017 wird zurückgezogen. Ab 2018 soll das Motorbootrennen alle zwei Jahre stattfinden“, so Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes. Der Verband kündigt an, den Renntermin künftig so anzusetzen, dass er vor oder nach der Theaterspielzeit auf der Seebühne liegt. Die Pause will der Verband nutzen, Möglichkeiten zu finden, um attraktivere Zuschauerplätze zu schaffen. „Mit diesen Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass diese Rennveranstaltung der Region erhalten bleibt aber auch der wirtschaftlichen Lage des Zweckverbandes gerecht wird“, sagt Thomas Caro. Der Straßenbau in Kriebstein floss in die Entscheidung des Zweckverbandes mit ein. Zwischen Großparkplatz und Burgberg lässt der Landkreis im kommenden Jahr die Kreisstraße erneuern.

Schwarze Null stand schon 2015 nicht

Bereits im Vorfeld der diesjährigen ADAC-Masters hatte Thomas Caro angekündigt, ganz genau auf Zweckverband Kriebsteintalsperre ganz genau auf das Rennen zu schauen. „Wir tun alles, um aus den roten Zahlen herauszukommen und dann leisten wir uns so eine Image-Veranstaltung“, sagte er. Mindestens 2000 Besucher müssten kommen, damit es sich rechnet, die schwarze Null einigermaßen steht. Im vergangenen Jahr brachten die ADAC Masters dem Zweckverband 15 000 Euro Verlust ein. Nur 1500 Besucher kamen damals. „Wenn das in diesem Jahr wieder so wird, müssen die Verbandsmitglieder entscheiden, ob es weitergeht“, sagte Thomas Caro. Im Zweckverband sind der Landkreis Mittelsachsen sowie Mittweida und die Gemeinde Kriebstein Mitglieder.

Für die Kriebsteiner Gastrononomen schien das Bootsrennen allerdings kein Verlustgeschäft gewesen zu sein. Dieser Wirtschaftszweig profitierte davon mit steigenden Gästezahlen, wie Bürgermeisterin Maria Euchler in Erfahrung gebracht hatte.

Von Dirk Wurzel