Hainichen

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr krachte ein 28-Jähriger mit seinem Auto in eine Leitplanke. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer auf der A4 in Richtung Erfurt unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Hainichen verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und knallte dort in die Schutzplanke. Der 28-Jährige kam noch einmal mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf 18.000 Euro.

Erst einen Tag zuvor kam es in der Nähe zu einem schweren Unfall mit drei Schwerverletzten und einem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Von ap/DAZ