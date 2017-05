Mittelsachsen/Döbeln. Fast 3 000 neue Plätze sind seit 2011 in Mittelsachsen im Bereich der Kindertagesbetreuung entstanden. Das geht aus einem aktuellen Teilfachplan der Jugendhilfeplanung hervor, der die Bereiche Tageseinrichtungen und Kindertagespflege umfasst.

In Mittelsachsen gibt es zurzeit 254 Kindertagesstätten und 61 Kindertagespflegestellen mit rund 24 800 Plätzen. Die Aufnahme in den Plan ist Voraussetzung für die öffentliche Finanzierung der Betreuungsangebote. „Flächendeckend betrachtet kann der Bedarf gedeckt werden“, sagt die im Landratsamt zuständige Abteilungsleiterin für Jugend und Familie, Heidi Richter. Sie schränkt aber ein, dass es punktuell Orte gibt, wo die Nachfrage nach Plätzen besonders groß ist und dass es mitunter zu Wartezeiten kommen kann. Bisher habe es aber immer eine Lösung gegeben.

„Die Kommunen im Landkreis sind sehr engagiert und haben in den vergangenen Jahren in neue Plätze investiert, um alle Betreuungsbedarfe erfüllen zu können“, so Richter weiter. Die Auslastung der Plätze liege insgesamt bei 89,5 Prozent, im Kindergartenbereich sogar 95,3 Prozent. Zum Stichtag 30. Juni 2016 besuchten nahezu alle Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren ein Betreuungsangebot. Bei den unter Einjährigen liege der Wert bei 1,9 Prozent, bei den Ein- bis unter Zweijährigen bei 59,5 Prozent sowie bei den Zwei- bis unter Dreijährigen bei 84,8 Prozent.

Im Landkreis werde weiter in Einrichtungen investiert. Freigewordene Fördermittel für die Investition in Kindertagesstätten von insgesamt von 108 400 Euro erhalten unter anderem die Kita „Zwergenstübchen“ im Döbelner Ortsteil Ebersbach, die Kitas „Tausendfüßler“ und „Sonnenschein“ in Döbeln, die „Zschopauknirpse“ in Waldheim, die Kitas „Sonnenblume“ und „Haidenest“ in Burgstädt, die Kita „Auenzwerge“ in Mittweida und die Kita „Amalie Dietrich“ in Siebenlehn. Die einzelnen Fördersummen betragen zwischen 5 000 und 32 000 Euro, der Kreis gibt weitere zehn Prozent dazu. Genutzt werden die Mittel für die Verbesserung des Brandschutzes, die Sanierung der Sanitärbereiche und die Erneuerung von Trinkwasserleitungen.

Von DAZ