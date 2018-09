Kriebstein

Kriebstein1350 Besucher am Sonnabend und 2200 zahlende Zuschauer am Sonntag wollten die Wertungsläufe zur Weltmeisterschaft in der 250 Kubikzentimeterklasse und zur Europameisterschaft in der 1000-Kubkzentimeterklasse des internationalen Motorbootrennsportes sehen. Damit ist das Motorbootrennen auf der Kriebsteintalsperre nach einjähriger Pause aus der Verlustzone gefahren.

Start für die Boote der Formel R 1000 beim Kampf um EM-Punkte auf der Kriebsteintalsperre. Vier Läufe mit je 8 Runden wurden am Sonnabend und Sonntag gefahren. Quelle: S. Bartsch

Die Veranstalter vom Zweckverband Kriebsteintalsperre und vom ADAC freuten sich am Wochenende bei bestem Wetter über spannende, unfallfreie Wettkämpfe und begeisterte Zuschauer, die aus ganz Sachsen und halb Deutschland angereist waren. Der Parkplatz an der Talsperre reichte schon am Sonntagmittag kaum aus.

28 Fahrer aus Deutschland, Ungarn, Italien, Großbritannien, den USA, Österreich, Lettland, Bulgarien und der Ukrainewaren angereist, um Punkte für die Weltmeisterschaft oder die Europameisterschaft einzufahren.

Wayne Turner (vorn) aus Großbritannien kam in der Formel 250 nach drei Läufen auf Platz sechs. Quelle: Sven Bartsch

Nach den drei Läufen der Formel 250 am Sonnabendnachmittag und am Sonntag standen schließlich bei der Siegerehrung am Sonntag mit Claudio Fanzini und Andrea Ongari zwei Italiener auf dem Siegerpodest. 1100 beziehungsweise 925 Weltmeisterschaftspunkte nehmen die beiden mit vom Kriebsteinsee. Dritter in der Gesamtwertung wurde der Ungar Peter Bodor. Fanzini entschied die ersten beiden von drei Läufen für sich. Im dritten Lauf siegte Landsmann Ongari, der mit 5:51,30 Minuten die acht Runden des Rennens am schnellsten absolvierte. 1500 Meter misst eine Runde des mit Bojen abgesteckten Rundkurses. 540 Meter Startlänge kommen hinzu. Somit sind je Rennen 12 540 Meter zu absolvieren.

In der als Europameisterschaftslauf gewerteten Formel R1000 Klasse nahm Peter Heibuch vom Motor Yacht Club Preußen 1000 EM-Punkte mit aus Kriebstein für die Gesamtwertung. Zweiter wurde sein Vereinskollege Ulf Stute (925 Punkte) vor dem Letten Jevgenis Anikejevs (850 Punkte). Gestartet wird hier mit Booten, die von einem 1000 Kubikzentimeter Motorradmotor von Yamaha, Kawasaki, Honda oder Suzuki ohne Schaltung direkt angetrieben werden. Per Knopfdruck wird gestartet und dann wird Gas gegeben. Bis zu 180 Stundenkilometer schnell rasen die Boote damit über das Wasser.

Wasserfontänen ziehen die Rennboote hinter sich her. Hier Tobias Kostecki aus Dessau in der Formel R1000-Klasse. Quelle: Sven Bartsch

Wie in den vergangenen Jahren wurden zwischen den EM- und WM-Läufen auch wieder Klassiker unter den Rennbooten in voller Fahrt auf dem Wasser und im Fahrerlager präsentiert. „Die restaurierten Rennboote aus den 60-er, 70-er und 80-er Jahren der DDR-Zeit sind echte Klassiker und zumeist Eigenbauten“, schwärmt Olaf König, Beauftragter für Wassersport beim ADAC Sachsen und Mitglied der Rennleitung. In zwei Jahren will der Motorbootrennsport-Tross wieder in Kriebstein ankern.

Kommentar: Konzeptänderung zeigt Wirkung Das Rennwochenende auf der Talsperre Kriebstein stand am Wochenende unter einem guten Stern. Nach einem Jahr Pause wegen hoher Verluste im Jahr 2016 und einigen Änderungen an der Veranstaltung kamen am Wochenende mit 3550 zahlenden Besuchern sogar über 2000 Besucher mehr als vor zwei Jahren an den Kriebsteinsee, um die über das Wasser jagenden Speedboote zu sehen. Die Verlegung der Veranstaltung in den September und die Straffung der startenden Rennklassen hat offenbar die gewünschte Wirkung entfaltet. Weniger Rennklassen und weniger Rennen bedeuten weniger Fahrer. Dass heißt die Flächen, welche den Fahrerlagern zur Verfügung stehen mussten, bieten jetzt mehr Zuschauern vor allem auch bessere Aussicht auf die Rennen. Das tolle, nicht zu heiße Wetter tat sicher ein Übriges. So wird es wohl in zwei Jahren wieder ein Rennwochenende mit röhrenden Bootsmotoren und internationaler Beteiligung in Kriebstein geben. Der lautstarke Wassersport ist ein durchaus anziehendes Spektakel, wenngleich die Gefährlichkeit, wie bei allen Rennsportarten, nicht zu unterschätzen ist. Erst im Juni starb beim EM-Lauf der FR 1000-Klasse auf der Mosel im Rheinland-Pfälzischen Traben-Trarbach ein 54-jähriger lettischer Rennbootfahrer bei einem Unfall. In Kriebstein verstarb 2010 ein 16-jähriger Nachwuchsfahrer und 2011 gab es einen weiteren schweren Unfall, woraufhin das Sicherheitskonzept verschärft wurde. Sicherheit und Zuschauerfreundlichkeit gehören also zusammen. Dann macht ein Wochenende mit dröhnenden Bootsmotoren sogar richtig Spaß. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer