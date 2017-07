Ulrike Bergmann lebt längst nicht mehr in der Region, doch bis heute unterstützt sie ihre Geburtsstadt. Für das Kulturzentrum und Museum schmiss die 89-Jährige die Nähmaschine an und fertigte 40 Kissenbezüge aus Handarbeit an. Leiterin Katja Treppschuh freut sich über das Engagement der Seniorin.