Döbeln

Die diesjährige Freibadsaison im Döbelner Stadtbad bricht alle Rekorde. Bis Ende August rechnen die Badbetreiber mit 41 000 Besuchern. Die letzte Supersaison war im Jahr 2015 als das Freibad von 29 700 Besuchern genutzt wurde. Auch das Jahr 2016 war mit 28 900 Besuchern eines von den besseren.

„Ab 23 000 Besuchern reden wir bei unserem Freibad von einer Guten Saison. In die Planung gehen wir immer mit durchschnittlich 20 000 Besuchern. Doch dieses Jahr bricht alle Rekorde“, sagt Simone Jentzsch, für das Bad zuständige Sachgebietsleiterin bei den Döbelner Stadtwerken.

Bis vergangenen Sonntag zählte das Freibad 30 400 Besucher. Allein von Montag bis Freitag dieser Woche waren es 5000. „Wir hatten an den heißen Wochentagen in den Ferien fast jeden Tag an die 1000 Besucher. An den heißen Wochenenden kamen pro Tag bis zu 2000 Gäste.“

In der Fläche verträgt das Döbelner Freibad durchaus so viele Besucher. Doch für Technik und Personal sind die Massen auch eine Herausforderung. „Natürlich sind die Betriebskosten dadurch höher. Die Filtertechnik läuft auf Hochtouren. Ein Döbelner Gebäudedienstleister schickt Mitarbeiter drei Mal am Tag ins Bad, damit die Sanitäranlagen sauber sind.“, zählt Simone Jentzsch auf.

Auch die Hygiene kommt öfter und nimmt Wasserproben. „Wir haben auch bei so hoher Besucherfrequenz immer super Werte“, ist sie stolz. Dafür sorgt die nach dem Hochwasser 2013 installierte hochwertige Filtertechnik.

2013 war übrigens die Freibadsaison wegen dem Juni-Hochwasser komplett ins Wasser gefallen. Die etwas kürzere Saison 2014 war mit 13 000 Besuchern eine der schlechteren.

Die bisher fast 31 000 Besucher in diesem Jahr sorgen auch an anderer Stelle für Rekorde: „Allein im Juli haben unsere Mitarbeiter im badeigenen Kiosk pro Tag 70 bis 100 Kilogramm Pommes Frites verarbeitet und 15 Kilogramm Nudeln pro Tag an die Badbesucher ausgeben. Nach unserer Statistik gab jeder Badegast 1,50 bis 2 Euro in unserem Bistro aus,“ hat Simone Jentzsch aufgeschlüsselt. Sie freut sich, dass der Kiosk so gut läuft. Auch bei Qualität und einer vertretbaren Wartezeit bei diesen hohen Besucherzahlen bekommt der Kiosk gute Noten. Beliefert wird der Kiosk zudem jeden Tag.

Die Tageskarte für Erwachsene kostet im Döbelner Freibad 4,50 Euro. Kinder zahlen für den Tag 3,50 Euro. Die Preise wurden gegenüber der Vorsaison um einen Euro erhöht. Trotz der hohen Besucherzahlen bleibt das Freibad ein Zuschussobjekt, sind die Ausgaben deutlich höher als die Einnahmen. Die Stadtwerke betreiben das Döbelner Stadtbad und bilden unter dem Dach der Wirtschaftsbetriebe Döbeln einen steuerlichen Querverbund. So werden Gewinne der Stadtwerke und Verluste aus dem Badbetrieb steuerlich verrechnet und gehen nicht zulasten es städtischen Haushaltes.

Von Thomas Sparrer