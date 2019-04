Döbeln

Das Kind ist Baumeister seines Selbst“. Mit diesem Leitspruch von Maria Montessori begrüßte am Donnerstagnachmittag Schulleiterin Andrea Katzer den sächsischen Bildungsminister Christian Piwarz an der Grundschule Döbeln-Ost. „ Maria Montessori hat ihr ganzes Leben lang dafür gekämpft, dass jedes Kind eine echte Chance bekommt. Das braucht neben engagierten Lehrern und Eltern auch Räume zum Wohlfühlen“, so die Schulleiterin. Der Minister war nach Döbeln gekommen, um an Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer einen Fördermittelbescheid über 430 000 Euro zu übergeben. Damit kann ein weiteres Stück des 50 Jahre alten Schulgebäudes saniert werden. Der Oberbürgermeister bremste aber noch ein wenig. „Ich weiß Ihnen geht es nicht schnell genug.“ Die Stadt habe in den letzten zwei Jahrzehnten 45 Millionen Euro in ihre Schulen investiert. Jetzt sind endlich die Grundschule-Ost und die Förderschule dran. Dafür ist ein großer Wurf geplant. Beide sollen nach den Gedanken der Verwaltung und vieler Stadträte in Döbeln-Ost einen gemeinsamen großzügigen Schulcampus bekommen. „Schön ist diese Schule nicht mehr. Aber wir planen in den nächsten Jahren den Neubau einer Grundschule, die Erweiterung der Turnhalle und die Sanierung der alten Schule für die Förderschule“, so Egerer. Beschließen muss das aber noch der im Mai zu wählende neue Stadtrat.

Von Thomas Sparrer