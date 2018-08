Döbeln/Großsteinbach

50 Starter auf 36 Seifenkisten haben sich für Sonnabend beim 1. Seifenkistenrennen der Stadtwerke Döbeln im Döbelner Ortsteil Großsteinbach angemeldet. Darunter sind neben den Stadtwerken, dem Kinderlandhaus Pepp aus Großsteinbach, vielen Bürgern von Großsetinbach und Mochau auch die Feuerwehr Lüttewitz, die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt sowie die Stadtverwaltung Döbeln. Im städtischen Bauhof wurde dafür extra aus einem Bausatz eine Seifenkiste gebastelt, die in den städtischen Farben schwarz-gelb und mit dem Logo des Stiefelchen im Heck mit der Startnummer 981, für das Jahr der Ersterwähnung Döbelns, an den Start geht.

„Um 10 Uhr werden die Fahrzeuge im Fahrerlager abgenommen. Anschließen beginnen die Testläufe“, sagt Sebastian Gasch von den Döbelner Stadtwerken. Wegen der vielen Starter beginnen die Wertungsläufe schon um 12 Uhr. Gestartet wird in drei Kategorien: Beginner für Kinder ab acht Jahren, Fortgeschrittene für Starter zwischen zwölf und 70 Jahren sowie in der Show-Klasse für Fahrzeuge und Starter mit speziellen Motiven.

Für die Zuschauer gibt es Kaffee und Kuchen, worum sich die Eltern und Erzieher des Kinderlandhauses Pepp kümmern. Zudem gibt es Leckereien vom Grill und Getränke. Wer von auswärts kommt, fährt am Besten vom Gewerbegebiet Fuchsloch an. Dort gibt es ausreichende Parkplätze. An der Bäckerei Seidel befindet sich dort zudem der Start für die rund 1000 Meter lange Rennstrecke. Geparkt werden kann auch an der Straße aus Richtung Mochau.

Ab 2019 versorgen die Stadtwerke Döbeln die neuen ehemals Mochauer Ortsteile mit Strom. Das Fest soll im Ländlichen eine regelmäßige Veranstaltung werden.

Von Thomas Sparrer