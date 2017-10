50. Geburtstag mit Sturmtief Herwart

42 Einsätze in nur acht Stunden fuhr am Sonntag die Freiwillige Feuerwehr Döbeln. Wie im gesamten Altkreis Döbeln waren die acht Döbelner Ortswehren mit 150 Aktiven im Einsatz, um abgedeckte Dächer zu sichern, umgelegte Bäume und Äste von Straßen zu räumen. Auch den Feuerwehren in Leisnig, Hartha, Waldheim, Ostrau, Roßwein und Niederstriegis ging es ähnlich.