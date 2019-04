Rosswein

Roßwein arbeitet kontinuierlich daran, junge Familien dauerhaft in die Stadt zu holen. Nachdem seit kurzem der kommunale Eigenheimstandort Am Steinhübel mit dem Verkauf des letzten Grundstücks nach über 22 Jahren endlich voll belegt ist, sorgt die Stadt für Nachschlag an der Förderprogrammfront. Familien sollen auch weiterhin finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie sich dazu entschließen, ihren Lebensmittelpunkt nach Roßwein zu verlegen.

Während Familien mit Kindern beim letzten Förderprogramm beim Kauf eines kommunalen Grundstücks mit Preisnachlass unterstützt wurden, geht es beim jetzt aufgelegten neuen Programm darum, leerstehende Immobilien in der Stadt an den Mann, beziehungsweise die Familien zu bringen. Und zwar beschränkt sich dieses Angebot auf das sogenannte Roßweiner Stadtsanierungsgebiet.

Nur EU-Bürger bekommen Förderung

Wer sich also entschließt, ein Haus auf der Gartenstraße, dem Markt, auf der Dresdner Straße, Mittel- oder Querstraße, der Mühlstraße, Nossener Straße, Hinter den Scheunen oder auf der Bahnhofsstraße (bis Einfahrt Bahndammstraße) zu kaufen, bekommt dafür von der Stadt 2000 Euro. Vorausgesetzt, er ist EU-Bürger und verlegt tatsächlich seinen Lebensmittelpunkt in die Stadt. Der reine Hauserwerb, ohne dass die Immobilie dann auch genutzt wird, ist nicht förderfähig. Familien mit Kindern bekommen sogar zusätzlich Geld. Und zwar je Kind 1 500 Euro. Förderfähig sind zwei Kinder, diese dürfen zum Zeitpunkt des Hauskaufes nicht älter als 16 Jahre sein.

Damit könnte eine vierköpfige Familie für den Hauskauf schon mal 5 000 geschenkt bekommen. Und das gilt nicht nur für Häuser, die sich im Besitz der Stadt befinden, sondern auch für Immobilien, die von Privat zum Verkauf stehen.

Neues Leben für leere Immobilien

Zusammen mit den Möglichkeiten der Förderung aus dem Topf Stadtumbau und Geld aus dem Verfügungsfonds der Stadt ein durchaus lukratives Angebot, wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) findet. Er ist froh, dass sich jetzt die Möglichkeit ergeben hat, die Idee aus einem der Zukunftsworkshops in der Vergangenheit umzusetzen. Damals hatte man überlegt, auf welchem Weg man junge Familien in die Stadt locken könnte. Jetzt habe man eine Möglichkeit gefunden, Geld zu diesem Zweck zur Verfügung zu stellen. Und man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Leerstehenden Immobilien im Stadtzentrum könnte auch endlich neues Leben eingehaucht werden, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich auch am äußeren Erscheinungsbild der Gebäude etwas tut.

Stadtrat entscheidet

Die Stadt will mit dem Angebot in die Öffentlichkeit gehen und beispielsweise auch Maklern die Information mit auf den Weg geben. Der Stadtrat hat das Förderprogramm „Junges Wohnen in der Stadt Roßwein“ als Beschlussvorlage nächsten Donnerstag auf der Tagesordnung. Los geht die Sitzung um 17.30 Uhr im großen Ratssaal.

Von Manuela Engelmann-Bunk