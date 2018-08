Region Döbeln

Über 530 Schulanfänger feiern am Wochenende im Altkreis Döbeln Schulanfang. An zwölf staatlichen Grundschulen im Kreis werden es 479 Erstklässler sein. Hinzu kommen 24 ABC-Schützen an der Evangelischen Grundschule in Technitz. Auch die drei Förderschulen der Region Döbeln schulen in Döbeln zehn, in Waldheim acht und in Roßwein zehn Erstklässler ein.

Die meisten Schulanfänger hat die Grundschule in Waldheim aufzubieten, wo 69 Kinder in drei ersten Klassen lernen werden. Mit insgesamt 259 Schülern in elf Klassen ist die Waldheimer Grundschule auch die größte und einzige dreizügige Grundschule im Altkreis Döbeln, gefolgt von der Grundschule Roßwein mit 215 Schülern in zehn Klassen und der Grundschule Am Holländer mit 204 Schülern in zehn Klassen. Zwei der Klassen hier sind für Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche aus der gesamten Region. Mit 49 Schulanfängern in zwei ersten Klassen hat die Grundschule Döbeln-Nord die zweithöchste Zahl neuer ABC-Schützen. In Roßwein werden 42 Kinder ihre Zuckertüte bekommen, an der Grundschule Döbeln-Ost sind es 41, in Hartha 39, in Mochau 29, Döbeln-Großbauchlitz 24, Ostrau 31, Großweitzschen 27, Leisnig 33, Sitten 29.

An der Döbelner Kunzemann-Grundschule werden 39 Kinder in zwei recht kleinen ersten Klassen eingeschult. Neben deutschen Kindern lernen hier auch Kinder aus verschiedensten Nationen miteinander. Neben den acht regulären Klassen lernen viele der 172 Schüler noch zusätzlich Deutsch als Zweitsprache in den beiden DaZ-Klassen der Schule. Schulleiterin Heidemarie Egerer freut sich auf das Schuljahr und setzt auf ein gutes zwölfköpfiges Lehrerkollegium, das aus erfahrenen Lehrern und vier Seiteneinsteigern besteht. „Ich denke wir sind gut aufgestellt“, sagt sie. Auf Kante genäht ist dagegen die Personalsituation an vielen anderen Schulen.

An den weiterführenden Schulen im Altkreis Döbeln starten am Montag 455 Fünftklässler ins neue Schuljahr. 90 Kinder in vier 5. Klassen werden es am Lessing-Gymnasium Döbeln sein, wo insgesamt 777 Schüler in 32 regulären Klassen und einer DaZ-Klasse lernen werden. Am Martin Luther-Gymnasium Hartha starten am Montag 75 Fünftklässler in drei Klassen. Insgesamt lernen hier nach den statistischen Daten des Landesamtes für Schule und Bildung in Chemnitz 566 Schüler in 25 Klassen. Voll ausgelastet ist die größte Mittelschule im Altkreis in Döbeln-Nord. Hier lernen im neuen Schuljahr 438 Schüler in 19 Klassen. Drei fünfte Klassen werden hier mit insgesamt 78 Schülern gebildet.

Drei fünfte Klassen mit 68 beziehungsweise 64 Schülern werden an den Oberschulen Waldheim und Leisnig gebildet. In Waldheim lernen insgesamt 398 Oberschüler in 18 Klassen, in Leisnig sind es 314 Oberschüler in 14 Klassen.

An der Roßweiner Oberschule starten 51 Fünftklässler in zwei Klassen, bei insgesamt 306 Oberschülern und zwölf Klassen an der Schule. Mit 29 Kindern besetzt ist die neue fünfte Klasse der Harthaer Oberschule. Hier lernen insgesamt 211 Schüler in acht Klassen.

Von Thomas Sparrer