Döbeln. Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung einer 56-jährigen Frau ermittelt nun die Döbelner Polizei. Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr war die 56-Jährige in der Mastener Straße zum Einkaufen in einem Geschäft. Dabei berührte sie ein unbekannter Mann unsittlich, woraufhin die Frau durch lautes Rufen auf die Situation aufmerksam machte. Der Unbekannte wurde des Geschäfts verwiesen und anschließend die Polizei gerufen. Beim Tatverdächtigen soll es sich um einen südländischen Typ gehandelt haben. Er ist dunkelhaarig und trägt einen Bart. Der Mann war schwarz bekleidet und trug Badeschuhe.

Von daz