Zunschwitz. Ihre Diamantene Hochzeit feierten am Mittwoch Marianne und Ernst Knepper aus Zunschwitz. Beide sind 82 Jahre alt – 1957, also vor genau 60 Jahren, gaben sie sich das Ja-Wort. Kennengelernt haben sich die Beiden beim Schwofen. „Das war wohl auf dem Tanzsaal in Glaucha“, erinnert sich der Diamant-Bräutigam.

Marianne Knepper hat viele Jahre bei Decenta Döbeln in der Seifenherstellung gearbeitet, ihr Mann ist gelernter Stellmacher, war Traktorist in der LPG seines Heimatortes Nekanitz und baute zuletzt Bienenbeuten für die Bäuerliche Handelsgenossenschaft (BHG), also jene transportablen Kästen aus Holz, die den Honigsammlern als Unterkunft dienen.

Dass das Paar auf Trab bleibt, dafür sorgen die mittlerweile drei Urenkel Nick, Marie und Luise, wobei Letztere erst vor fünf Tagen das Licht der Welt erblickte. Ein eigenes Häuschen schufen sich Kneppers 1974 am Ortsrand von Zunschwitz. Heute leben sie auf dem gepflegten Grundstück mit Sohn Gerald und Schwiegertochter Ines.

Was Marianne und Ernst Knepper so lange Zeit zusammengehalten hat, das wollen sie allerdings nicht verraten: „Das bleibt unser Geheimnis. Jeder schläft für sich allein“, sagt schmunzelnd der Ehemann.

Von Olaf Büchel