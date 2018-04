7000 Euro Schaden nach Unfallflucht in Döbeln-Nord

Döbeln. Recht hohen Sachschaden hat ein Parkrempler in Döbeln zur Folge. Dafür sucht die Polizei jetzt Zeugen. In der Nach vom Montagabend gegen 18 Uhr, dem 2. April bis Dienstagmorgen dem 3. April, gegen 2 Uhr, kam es auf der Albert-Schweitzer-Str. in Höhe des Haus Nummer 32 zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte dabei einen grauen VW Golf und einen grauen Audi A4, die am rechten Fahrbahnrand parkten.

Sachschaden: 7000 Euro

An beiden PKW entstand ein Gesamtschaden auf der Fahrerseite in Höhe von rund 7000 Euro. Der Unbekannte Unfallverursacher fuhr in Richtung ESSO-Tankstelle davon. Wer kann Angaben zum Unfallhergang beziehungsweise zum unbekannten Unfallverursacher machen? Unter Telefon 03431/6590 nehmen die Beamten im Polizeirevier Döbeln Hinweise entgegen.

Von daz