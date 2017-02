Roßwein. Bereits am Freitag ereignete sich in Roßwein ein Verbrechen, dessen Opfer ein Kind ist. Ein Jugendlicher versuchte laut Polizei, den Jungen zu berauben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen dieser Straftat. Gegen 12 Uhr lief der Achtjährige auf der Bahnhofstraße in Richtung Netto. Kurz nach der Einmündung Goldbornstraße kam ihm der Jugendliche entgegen. Er versuchte laut Mitteilung der Polizei dem Knaben seinen Beutel zu entreißen. In diesem trug er einige Lebensmittel sowie etwas Bargeld. Der Junge hielt den Beutel allerdings fest, wobei er stürzte. Der Angreifer flüchtete danach ohne Beute.

Raub ist ein Verbrechen. Bei diesen Straftaten ist generell schon der Versuch strafbar. Die Polizei sucht daher jetzt nach dem Tatverdächtigen, den der geschädigte Junge wie folgt beschreibt: Er soll etwas größer als 1,80 Meter sein und eine schlanke Figur haben. Bekleidet war er mit weißer Mütze und schwarzen Schuhen. Außerdem soll der Tatverdächtige eine Brille getragen haben. Wer Hinweise zur Tat und zum möglichen Räuber geben kann, wendet sich an Polizeirevier Döbeln und der Telefonnummer 03431/ 65 90

Von diw