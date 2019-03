Döbeln

Die Alternative für Deutschland (AfD) tritt in Döbeln mit eigenem Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl an. Am Dienstag nominierten die Döbelner AFD-Mitglieder auf einer Nominierungsveranstaltung in Roßwein ihren OBM-Kandidaten. Auch die Grünen und die Freien Wähler haben ihre Frauen und Männer für den Döbelner Stadtrat nominiert.

Die AfD schickt den 55-jährigen Dirk Munzig aus Döbeln ins Rennen um den Chefsessel im Döbelner Rathaus. Der Diplomingenieur für Maschinenbau orientiert sich beruflich gerade neu. Er habe zunächst noch kurz mit seiner Kandidatur gezögert, doch das breite Echo aus der Anhängerschaft der Partei habe ihm noch einen zusätzlichen Schwung gegeben, so der Vater einer siebenjährigen Tochter. Dirk Munzig stammt aus Dresden und kam der Liebe wegen 1994 nach Döbeln. Seit 2012 wohnt er in der Stadt. „ Döbeln ist mir ans Herz gewachsen. Ich möchte die Stadt gern weiter voranbringen und gleichzeitig eine Alternative zum jetzigen Politikversagen sein“, sagt er. Er sei kein Beamter, komme nicht aus der Kommunalpolitik und wolle deshalb Themen pragmatisch anpacken. Dabei baue er nicht nur auf die AfD im künftigen Döbelner Stadtrat sondern auf alle anderen Räte, deren Herz für Döbeln schlägt. „In der Kommunalpolitik gibt es keine Feindbilder. Da sollte man möglichst an einem Strang ziehen.“

Dirk Munzig tritt am 26. Mai gegen Oberbürgermeisterkandidat Sven Liebhauser (37) von der CDU und den parteilosen OBM-Kandidaten der Linken, Ralf Beil (48), an.

Die AfD stellte bereits im Februar für den Döbelner Stadtrat eine Liste mit neun Kandidaten auf. Die Namen hält die Ortsgruppe aber noch geheim, bis die Frist zur Einrichtung der Wahlvorschläge abläuft. Auch am Programm wird noch gefeilt.

Berno Ploß

Gegenpol zur AfD könnten die Grünen bilden, die erstmals mit einer Liste aus vier Frauen und drei Männern antreten. „Wir Grünen haben gerade ganz gut Zulauf, nicht zuletzt auch durch die AfD“ sagt der Döbelner Grünen-Chef Berno Ploß. Der 61-jährige technische Leiter des Döbelner Theaters führt die Grüne-Stadtratsliste an. Auf Platz zwei der Liste folgt Sandro Lorenz (47), Sachbearbeiter bei Rewe. Auf Platz drei wollen die Grünen mit der in Döbeln sehr bekannten und engagierten Physiotherapeutin Donata Porstmann (63) punkten. Sven Rockstroh (44), Geschäftsführer eines Versicherungsunternehmens, steht auf Platz 4. Andrea Katzer (48), Leiterin der Grundschule in Döbeln-Ost, kandidiert auf Listenplatz fünf. Weitere Kandidatinnen sind die Verkäuferin Sophie Schulze (28) und die Restauratorin Tina Walter (36), die am Körnerplatz ihr Atelier und ein kleines Kaffee betreibt. „Das Programm der Grünen für die Stadtratswahl wird gerade ausformuliert“, kündigt Berno Ploß an.

Sven Weißflog

Die Freie Wählervereinigung Döbeln hat bei ihrer Nominierung zur Stadtratswahl nicht um Listenplätze gestritten. „Wir haben starke Frauen für eine Kandidatur gewonnen und die stehen vorn“, sagt Sven Weißflog, der bisher als einziger Freier Wähler im Stadtrat sitzt. Die FW-Liste für die Stadtratswahl führt Kristina Gebhardt an. Die 38-jährige, zweifache Mutter wohnt in Ziegra und arbeitet bei der Stadtverwaltung Roßwein. Auf Platz zwei der Liste kandidiert die selbstständige Friseurmeisterin Alexandra Feil (42). Dritte Frau bei den Freien Wählern ist Carmen Fürst (55), Angestellte aus Döbeln. Der selbstständige Handwerksmeister Lars Lindekamm (37) und Bauunternehmer Sven Weißflog (55) folgen auf Listenplatz vier und fünf. „Wir wollen Döbeln voranbringen und dazu als Freie Wähler weiter unseren Beitrag leisten“, so Sven Weißflog.

Von Thomas Sparrer