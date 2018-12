Leisnig/Klosterbuch

Für Feiern, zum Beispiel zu Hochzeiten, wird der Veranstaltungssaal im Kloster Buch gern gemietet. 2019 folgt der konsequente nächste Schritt: In der Gutskapelle können sich Paare ab nächstes Jahr trauen lassen. Das ist neben der Kapelle auf der Burg Mildenstein und dem Trauzimmer im Rathaus der dritte Ort in und um Leisnig, wo Paare standesamtlich den Bund fürs Leben schließen können.

Inspiriert von der Nixkluft-Sage

Heiraten im Kloster – das hätte manchen Zisterziensermönch gefreut, zum Beispiel jenen aus der Legende, die Volker Köllner aus Leisnig erdachte und aufschrieb. Das tat er bereits vor zwei Jahren, inspiriert von der Nixkluft-Sage, die sich um einen Felsen an der Zschopau bei Meinsberg rankt. Köllner spinnt die Story augenzwinkernd weiter: Was wäre, wenn eine abenteuerlustige Tochter des Nix-Fürsten weiter die Zschopau abwärts bis in die Mulde und zum Kloster geschwommen wäre? Das erzählt der 66-Jährige so:

Wie der Mönch zum Nixlein kam

Es ist viele hundert Jahre her. Das Kloster Buch, direkt an der Mulde gelegen, hatte sich zur florierenden Anlage mönchischen Lebens entwickelt. Die Mönche, aufgehend in ihrer spirituellen Arbeit, oder auf Feldern, in der Mühle und Brauerei sowie dem Weinberg, hatten trotz aller Mühsal ihr Auskommen. Ihr Leitsatz ora et labora - bete und arbeite – verlieh ihnen Kraft und Zuversicht.

Es geschah in einer Sommernacht

Da geschah es, dass sich von der Nixkluft, in sommerlicher Vollmondnacht, eine junge Nixe flussabwärts Richtung Mulde und Kloster begab. Sie suchte eine Sandbank in der Nähe des Klosters auf, ließ sich vom Mondlicht bescheinen und lauschte den gregorianischen Gesängen der Mönche, die weithin durch das nachtstille Tal der Mulde klangen. Just in einem dieser sommerlichen Nächte, die junge Nixe hatte wohlig ihren Platz auf der Sandbank eingenommen, überfiel sie beim Hören der Mönchsgesänge leichte Müdigkeit. So gewahrte sie nicht, dass die Nachtgebete beendet waren und die Mönche zu Bett gingen. Ein älterer, gestandener Mönch, der wahrscheinlich nicht mehr viel Schlaf brauchte, vertrat sich draußen die Beine.

Zur Sicherheit schnell zurück in den Fluss

Die Nacht war mondhell, sternenklar und voller sommerlicher Gerüche, als er bei seinem Rundgang ums Kloster einen hellen Fleck auf einer Sandbank im Fluss entdeckte. Er konnte sich keinen Reim darauf machen. So ging er leise durch das sommerlich flache und leicht warme Wasser auf die Insel zu. Zu seinem großen Erstaunen entdeckte er dort diese wunderschöne, junge Nixe. Sie schien fest zu schlafen. So konnte er sie betrachten.

Schwänzchen in das Wasser, Köpfen in die Höh

Sie hatte, wie für Nixen notwendig, ihren Fischschwanz halb ins Wasser getaucht, um ihre Nixengestalt zu wahren sowie bei Bedarf flüchten zu können. Ohne Wasser, das wusste sie von ihren Schwestern, musste sie rein menschliche Gestalt annehmen und wäre gezwungen, in dieser zu verbleiben, sobald sie eine gewisse Zeitspanne ohne Berührung mit Wasser überschritt, wovor sie sich verständlicherweise ängstlich hütete. Sie musste jederzeit schnell ins Wasser gelangen können.

Immer engere Kreise ums verdächtige Subjekt

Als nun der Mönch sich ob ihrer Schönheit - ihr langes, blondes Haar umspielte, den kleinen, straffen Busen und den hellen wohl geformten, zarten Körper - über sie beugte, schlug sie die Augen auf und verschwand blitzschnell im tieferen Wasser. Wo sie aber die Neugier nicht lange hielt. Voller Staunen musste sie beobachten, wer sie geweckt hatte.

So zog sie, soweit es das niedrige Wasser der Mulde zuließ, immer engere Kreise um diesen Mönch, der vorsichtig auf einer Stelle verharrte. Für beide eine neue Erfahrung, begann das Nixlein sich langsam zu nähern. Schon erkannte sie im Mondlicht Augen, Nase, Finger - als der Mönch sich räusperte. Im gleichen Augenblick war von der Nixe nichts mehr zu sehen. Die Wellen glätteten sich, es herrschte das gleiche, leise Murmeln des Flusses wie zuvor.

Traum vom Plausch am Flussufer

Nach einiger Zeit gab der Mönch auf, ging zum Refektorium, um im Schlafsaal seinen Platz einzunehmen. In dieser Nacht begleitete ein Traum seinen tiefen, unruhigen Schlaf. Er stand an der Mulde, sah die Nixe auf der Sandbank und wurde von ihr begrüßt. Lächelnd nahm er neben ihr Platz, wie neben einem seiner vertrauten Brüder. Sie unterrichteten sich gegenseitig vom Tagesgeschehen.

In der nächsten lauen Mondnacht versuchte er seinen Traum Wahrheit werden zu lassen. Tatsächlich war die Nixe da. Sie schien zutraulicher als beim letzten Mal. Er konnte sich bewegen, mit Gesten auf sie zeigen, sie flüsternd einladen zu ihm an Land zu kommen, ohne dass sie die Flucht antrat. In einer dieser Nächte hatten es beide geschafft. Sie kam an Land und er konnte sich nah neben sie setzen.

So ging es viele Nächte, bis sie es wagten, beieinander zu sein. Es schien der schönste Sommer aller Zeiten. Die warmen Mondnächte waren zahlreich, die Mulde führte immer genügend Wasser, dass die Nixe ohne Mühe ans Steilufer kommen konnte und nur wenige menschliche Schritte in die Arme ihres Schatzes tun musste.

Irgendwann erster Abend zu dritt

Eines Nachts kam sie mit ihrem Kinde, um es ihm zu zeigen. Er war ganz gefangen von dem kleinen zarten Wesen. Sie meinte, es hätte nicht die grünen Augen der Nixen, sondern die strahlend blauen Augen ihres Vaters. Sie küssten und herzten sich, bis der Morgen graute. So ging es noch viele Jahre. Die kleine Nixe wuchs heran, ihre Mutter alterte kaum. Nur der Mönch wurde hinfällig, bis er eines Tages nicht mehr an der Mulde erschien. Bevor er jedoch diese Welt verließ, beichtete er dem Kloster-Abt sein tiefstes Geheimnis, um in Ruhe gehen zu können. Leider – oder zum Glück - musste der Abt darauf reagieren.

Sträußchen zum Zeichen der Liebe

So wurde der Mönch nicht auf dem Friedhof beigesetzt, sondern außerhalb der Klostermauer, zufällig etwa dort, wo er sich mit der Nixe an Land getroffen hatte. Noch viele Jahrzehnte lang, jeweils an dem Tag des Jahres, als sie sich kennenlernten, lag an dem Ort, den sie beide so geliebt hatten, ein kleines Sträußchen. Geblieben ist davon die Legende einer großen Liebe über die Zeiten hinweg und eine Stelle am Kloster Buch, die heute noch zum Träumen einlädt.

Ausgangspunkt für neuen Brauch

So stellt sich Volker Köllner die Geschichte um Mönch und Nixlein vor. Den Ort, wo sich die zwei für ihr amouröses Abenteuer trafen, nennt er das Amorgründchen - warum eigentlich? „Der ritterliche Spruch aus der Minnesängerzeit lautete omnia vincit amor - Liebe besiegt alles. Ich schlussfolgere daraus, Liebe überdauert selbst die Zeiten, wie in der Geschichte von Mönch und Nixe.“ Und die lateinische Sprache sei schließlich im Kloster Buch verwendet worden.

Im Zusammenhang mit der Kapelle als neuem Ort für Trauungen schlägt der Amorgründchen-Autor vor: „Wie wäre es, an der dem Fluss zugewandten Klostermauerseite eine Steintafel anzubringen mit den lateinischen Worten als Schriftzug?“ Vielleicht könne die Geschichte der Ausgangspunkt sein für einen neuen Brauch im Kloster Buch: Dass Hochzeitspaare ein kleines Sträußchen an diesem Ort am Flusse niederlegen.

Von Steffi Robak