Döbeln. Am Donnerstag Nachmittag, um 17 Uhr, ist es soweit: Nach acht Monaten Schließung wird der Döbelner Ratskeller wieder eröffnet. Der aus Apulien stammende Luigi Brescia wird die Gaststätte unter dem Namen „Ristorante La Luigi im Döbelner Ratskeller“ betreiben und italienische, mediterrane und vor allem frische Küche anbieten. „Fleisch, Fisch, Pasta, Pizza werden wir auf der Karte haben. Unsere besondere Spezialität werden Fischgerichte sein. Zudem ist im September Muschelzeit“, kündigt der 59-jährige Gastronom an. Gemeinsam mit seinem Sohn betreibt er in Dresden seit vier Jahren ein erfolgreiches italienisches Restaurant, das „La Luigi“ an der Warthaer Straße. In Döbeln soll das zweite Standbein der Familie entstehen, um das sich Vater und Sohn im Wechsel kümmern wollen. „Unsere Erfahrungen aus Dresden werden wir in Döbeln nutzen. Wir freuen uns auf die Stadt und auf unsere Gäste“, sagt er. Mit drei Restaurantfachfrauen im Service und mit ihm und weiteren drei Köchen in der Küche wird er den Laden in Döbeln schmeißen. „Die Gaststätteneinrichtung im Ratskeller ist top. Die Küche haben wir noch um ein paar Gerätschaften ergänzt. Wir werden noch die Biergartenmöbel aufstellen, um das am Wochenende angekündigte tolle Biergartenwetter zu nutzen“, sagt Luigi Brescia.

Über die Werbung der Stadt im Internet ist er auf den Ratskeller gestoßen. Der Italiener mit deutschem Pass hatte sich im Juni mit seinem Konzept im Hauptausschuss des Stadtrates als neuer Pächter vorgestellt. Dort gaben alle dem Konzept des Gastronoms grünes Licht. Auch im Stadtrat im Juni herrschte Einstimmigkeit für den Vertrag mit dem neuen Pächter. Mit diesem Rückenwind konnte er im Juli mit der Mitarbeitersuche beginnen, Lieferantengespräche führen und die Verträge mit der Feldschlösschen-Brauerei schließen.

Seit Januar stand der Döbelner Ratskeller leer. Der letzte Wirt, Lars Lemke, hatte den Ratskeller seit Mai 2009 betrieben und Ende 2015 aufgehört, um sich auf seine anderen Unternehmen zu konzentrieren. Vor allem aber blieb der Kundenstrom, besonders seit dem Hochwasser 2013, hinter den Erwartungen. Zuvor hatten von 2006 bis 2009 der ehemalige Stadtwerberingchef und Stadtrat Klaus Hajek gemeinsam mit Andrea Köhler die Gaststätte betrieben. Sie hatten nach der Schließung des Döbelner Brauhauses im Ratskeller im Jahre 2006 dafür gesorgt, dass im ersten Haus am Platz nicht das Licht aus ging.

Über das Immobilienportal Scout 24 im Internet hatte die Stadt Döbeln seit Januar intensiv nach einem neuen Pächter gesucht. Insgesamt hatten sich 18 Interessenten gemeldet. Mit acht gab es im Ratskeller Besichtigungstermine. Das Konzept des Italieners, der von Kindesbeinen an in der Gastronomie verwurzelt ist, überzeugte die Stadträte schließlich.

Der Ratskeller hat in seiner Gaststube, 85 Plätze. Im Ratsherrenzimmer haben bis zu 30 Gäste Platz. In der Ratskellerdiele gibt es weitere bis zu 80 Plätze. Auch der Biergarten direkt auf dem Obermarkt hat 80 Plätze. Die Ratskellerdiele möchte Luigi Brescia für besondere Anlässe wie Weihnachten, Silvester sowie Hochzeiten und Familienfeiern nutzen.

Von Thomas Sparrer