Ab Montag in Roßwein: Straße frei nach vier Jahren Bau

Am Montag geht in Roßwein eine Ära zu Ende: Nach Vier Jahren Großbaustelle im Stadtzentrum wird die Staatsstraße S34/S39 nun komplett freigegeben. Ohne großes Tamtam erfolgt um 10 Uhr die offizielle Freigabe, nachdem am letzten Bauabschnitt zwischen Poststraße und Markt kurz vor Überqueren der Ziellinie noch einmal tagelang Ruhe geherrscht hatte.