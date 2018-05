Döbeln

Der erste knuddelige Luftgekühlte reiste schon am Mittwoch aus Apolda an. Ab Donnerstag fliegen sie wieder in Scharen in Döbeln ein: Die VW Käfer und Bullys. Zum 26. Mal organisiert die Käferbande Döbeln wieder das Döbelner Käfertreffen. Angeschlossen ist nun schon zum 5. Mal die Döbelner Bushaltestelle, die auch alle VW-Busse an das Treffen bindet.

Für die 26. Auflage des Käfertreffens in Döbeln beginnt am Donnerstag ganztägig die Anreise der Teilnehmer. Abends versammeln sich die Käferfreunde zu Benzingesprächen am Lagerfeuer. Am Freitag reisen weitere Teilnehmer an. Abends heißt es dann wieder Chillen und Grillen sowie Stimmung im Bierzelt mit DJ Olli. Das Döbelner Käfertreffen ist nach mehr als einem Vierteljahrhundert die größte Veranstaltung ihrer Art im Osten Deutschlands. 280 Käfer-Fans waren mit ihren Autos im vergangenen Jahr angereist. Die Gäste erleben das Kinderfest am Samstag ab 11 Uhr, Orientierungsfahrt und Kübelrallye (13 Uhr). Das alljährliche Clubspiel, diesmal passend zur bevorstehenden Fußball-WM. Am Sonnabend wird im Festzelt wieder eine große Käferparty gefeiert. Dabei werden auch die Gewinner der traditionellen Tombola ausgelost.

Für Sonntag ist die gemeinsame Ausfahrt geplant, bei der die Käfer auch wieder in ganz Döbeln zu sehen sind. Start ist 11 Uhr in den Klostergärten.

Für Besucher sind die Veranstaltungen in den Klostergärten frei.

Rund 70 Personen sind an der Organisation und als Helfer beim jährlichen Döbelner Käfertreffen beteiligt. Seit 1993 hält ein fester Kern von etwa 35 Vereinsmitgliedern die Käferbande zusammen. Aus den Babysitzen in den VW Käfern aus den Anfangsjahren des Treffens sind mittlerweile die ersten Kinder mit eigenem Führerschein herangewachsen. Viele von ihnen teilen die Begeisterung der Eltern für die Käfer. Die ersten sind nun auch schon bei der Organisation der Döbelner Käfertreffens mit am Start.

Im vergangenen Jahr beim 25. Jubiläum des Döbelner Käfertreffens war 297 Käfer aus ganz Deutschland vertreten. „das ist wohl so schnell nicht zu toppen“, sagt Vereinsvorsitzender Alexander Titz. Den 25. Vereinsgeburtstag wollen die Mitglieder der Käferbande übrigens nach dem diesjährigen Käfertreffen nachfeiern.

www.kaeferbande-doebeln.com

Von Thomas Sparrer