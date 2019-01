Leisnig

Abends in die Schule, und dann trotzdem nicht die Schulbank drücken – dazu wird für den Freitag in die Peter-Apian-Oberschule Leisnig eingeladen. Seit die Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas zu diesem Konzept übergegangen ist, erfreut sich die Veranstaltung zu Jahresbeginn wachsender Beliebtheit. Es ist weit mehr als ein kleines Wintertreffen auf dem Schulhof. Die Schüler präsentieren ihre eigene Bildungseinrichtung, sind sie doch als Lotsen der Gäste fester Bestandteil des Abends und erledigen diese Aufgabe jährlich sehr gewissenhaft und mit spürbarer Freude.

Rundgänge im Schulgebäude

Am Freitag geht es also 16 Uhr los. Von Beginn an werden Rundgänge durch die zwei Schulgebäude angeboten. Es ist ratsam, dazu den Aushang im Foyer wegen der Anfangszeiten zu verfolgen. Dort steigen zudem die Muskaufführungen, ebenfalls nach Zeitplan. Insgesamt ist der Abend so gestaltet, dass jeder Gast seinen Besuch so planen kann, dass er in jedem Bereich, zum Beispiel in den einzelnen Lehrkabinetten, möglichst viele der Vorführungen hintereinander verfolgen kann. Es empfiehlt sich, bei den Schülern und auch den anwesenenden Lehrern nachzufragen. Sie wissen, wo was läuft.

Schulverein und Feuerwehr kümmern sich ums Essen

Rundgänge, Musik, Rätselspaß und viele offenen Türen hält die Bildungseinrichtung vor allem deshalb bereit, damit die Eltern beziehungsweise die Schüler der künftigen fünften Klassen ein umfassendes Bild von der Schule bekommen. Der Anmeldetag für das künftige Schuljahr rückt näher. Letztlich ist jeder willkommen, der sich in der Schule einmal umsehen und sich über das Ganztagsangebot informieren möchte. Ums Abendbrot braucht sich zu Hause auch niemand zu kümmern, denn die Mitglieder vom Schulverein sowie vom Feuerwehrverein Leisnig sorgen dafür, dass auf dem Schulhof eine deftige Suppe in der Gulaschkanone köchelt.

Von Steffi Robak