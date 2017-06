Leisnig. Der Freitag war der Tag des Abschieds an der Peter-Apian-Oberschule: 46 Jugendliche der drei zehnten Klassen schlossen den Lebensabschnitt Schule ab. „Es war ein gut durchwachsener Jahrgang“, sagt Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas, „von einem Zensurendurchschnitt von 1,1 bis zum Abgang mit Abschlusszeugnis ist alles dabei.“

Die Jahrgangsbeste mit einem Zensurendurchschnitt von 1,1 auf dem Abschlusszeugnis wurde Christa Diesmann aus der Klasse 10a. Emie Dehmelt aus der 10b schloss die zehnte Klasse mit 1,7 ab. Yvonne Naumann aus der 10a und Helene Rasser, 10b, können einen Zensurendurchschnitt von 1,8 vorweisen.

In der Aula der Schule war feierliche Verabschiedung mit Rezitationen, Musik und der Rede der Schulleiterin. Wie sie verrät, lässt sie vor allem die Mitglieder der ältesten von drei Theatergruppen ungern gehen. Das gestrige Programm drehte sich ebenso wie das jüngste Stück der Theatergruppe um das Phänomen Zeit.

Tränen schon vor Beginn der Feier

Als Überraschung hatte Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas die ehemaligen Grundschullehrerinnen der Schulabgänger eingeladen. Die Feier hatte noch gar nicht begonnen, da flossen bereit die ersten Tränen. Eine weitere Überraschung hatte die Rektorin am Ende der Festveranstaltung parat und präsentierte diese auf der Aula-Bühne: Unter ihrer Festkleidung trug sie auf dem Rücken ihres T-Shirts einen von ihr selbst zu diesem Anlass ausgewählten Spruch. Dieser lautet: „Ich vermiss euch jetzt schon. War ne schöne Zeit.“ Das Wort „Zeit“ steht dort in der fürs Rammstein-Bandlogo genutzten Schriftart. „Ich hoffe, die Schüler verstehen das als Sympathiebekundung“, so Dorias-Thomas: Sie ist ein glühender Rammstein-Fan.

Von Steffi Robak