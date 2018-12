Leisnig

Die kurz vorm dritten Adventssonntag versendete Kundenmitteilung vom Abwasserzweckverband Leisnig hat Grundstückeigentümer verärgert (diese Zeitung berichtete). Sie sollen selbst ihre Zählerstände fürs Trinkwasser ablesen und per Internet an den Zweckverband senden. Eine Alternative war nicht angegeben. Was tun also jene, die keinen Zugang zum Internet haben?

„Notieren und per Brief senden“, empfiehlt Michael Tecklenburg vom Verband. Dort geben die Mitarbeiter die Daten per Hand ins Computersystem ein. Die per Internet gesendeten Daten fließen automatisch dort ein. Es spart den Verband Zeit und Personalkosten.

Tecklenburg geht davon aus, dass 80 Prozent der Anschlussnehmer einen Computer und Zugang zum Internet haben. Warum der Trinkwasserzählerstand an den Abwasserverband gemeldet werden muss: Von der entnommenen Trinkwassermenge wird auf die zu entsorgende Menge Abwasser geschlossen. Wer einen Nebenzähler, beispielsweise für Gartengießwasser hat, ist gut beraten, den Zählerstand zu melden: Als Gießwasser wird es vom zu bezahlenden Abwasseraufkommen abgezogen. Bis 15. Januar 2019 sollen alle Daten beim AZV sein. Das Jahr 2018 wird dann abgerechnet.

Laut Sächsischem Kommunalabgabengesetz wird die Gebührenabrechnung auf das Kalenderjahr umgestellt. Deswegen ist der Zählerstand zum Jahreswechsel von Interesse. Übermittelt ein Grundstückseigentümer ihn nicht, wird ein auf das gesamte Jahr hochgerechter beziehungsweise geschätzter Verbrauch aus den bekannten Daten angenommen.

Von Steffi Robak